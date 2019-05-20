МОСКВА, 20 мая — ПРАЙМ. Стоимость акций немецкой высокотехнологической компании Infineon Technologies падает в понедельник почти на 5% после новостей СМИ о том, что фирма остановила поставки в адрес китайской Huawei из-за её внесения в черный список США, свидетельствуют данные бирж.

По состоянию на 12.51 мск акции компании дешевели на 4,77%, до 17,116 евро за акцию. Бумаги других европейских компаний сектора также падают: ST Microelectronics — на 7%, Ams AG — на 9,2%.

Издание Nikkei Asian Review сообщило со ссылкой на источники, что Infineon прервала поставки Huawei. Иностранные компании, которые используют определенный объем американских технологий в продуктах, проданных Huawei, также могут столкнуться с некоторыми ограничениями, сообщили газете юристы.

Infineon решила действовать более осторожно и остановила поставки. Но на этой неделе компания проведет собрания для обсуждения ситуации, рассказал изданию один из источников. Другой источник отметил, что такие встречи проведет и другой поставщик компонентов Huawei — ST Microelectronics, который продолжает поставки.

Ранее агентство Рейтер со ссылкой на источники сообщило, что американская корпорация Google приостановила ведение дел с Huawei в связи с внесением той в черный список. Уточнялось, что китайская сторона потеряет доступ к аппаратным и программным продуктам, за исключением тех, которые подпадают под лицензии с открытым исходным кодом.

Huawei ответила, что способна и дальше развивать и использовать операционную систему Android в своих продуктах. Компания также подчеркнула, что это решение никак не скажется на обслуживании продукции Huawei на внутреннем рынке.