МОСКВА, 20 мая — ПРАЙМ. Основные биржевые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в понедельник закрылись преимущественно в минусе, новости вокруг компании Huawei оказали давление на настроения инвесторов, свидетельствуют данные бирж.

По итогам торгов Shanghai Composite снизился на 0,41%, до 2870,6 пункта, Shenzhen Composite — на 0,75%, до 1521,72 пункта, гонконгский индекс Hang Seng Index потерял 0,57% стоимости и составил 27787,61 пункта, южнокорейский KOSPI — снизился на менее чем на 0,01%, до 2055,71 пункта. Австралийский S&P/ASX 200 поднялся на 1,74%, до отметки в 6476,1 пункта. Японский Nikkei 225 вырос на 0,24% — до 21301,73 пункта.

Риски вокруг компании Huawei вызывают опасения инвесторов по поводу торговли региона с США. Агентство Рейтер в понедельник со ссылкой на источники сообщило, что американская корпорация Google приостановила ведение дел с Huawei в связи с внесением её в черный список США. Уточнялось, что китайская сторона потеряет доступ к аппаратным и программным продуктам, за исключением тех, которые подпадают под лицензии с открытым исходным кодом.

Биржи Австралии поддержали парламентские выборы — по их итогам победу неожиданно одержала правоцентристская Либерально-национальная коалиция, пишет агентство Рейтер.

Рынки Японии закрылись в плюсе на фоне сильной статистики. Так, ВВП Японии в первом квартале 2019 года по сравнению с предыдущим кварталом, по предварительной оценке, увеличился на 0,5%, хотя аналитики ожидали снижения на 0,1%. Годовой рост показателя составил 2,1%, эксперты прогнозировали снижение на 0,2%.