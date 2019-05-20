МОСКВА, 20 мая — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в понедельник днем растут, но меньшими темпами по сравнению с утренней динамикой, инвесторы продолжают оценивать итоги встречи министерского комитета по мониторингу сделки ОПЕК+, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 14.34 мск стоимость июльских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,47%, до 72,55 доллара за баррель, стоимость июльских фьючерсов на WTI — на 0,29%, до 63,1 доллара.

Очередная встреча министерского комитета по мониторингу сделки ОПЕК+ состоялась в минувшее воскресенье в Джидде, Саудовской Аравии. Министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих заявил, что большинство министров, присутствовавших на заседании комитета, выступили за продление сделки на второе полугодие с текущими параметрами.

Трейдеры обратили внимание и на новости СМИ по сделке о сокращении добычи. Так, агентство Рейтер ранее сообщило, что страны ОПЕК+ обсуждают два варианта конфигурации сделки для рассмотрения на июньской встрече, и оба сценария подразумевают увеличение добычи нефти.

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) договорились в конце 2016 года о сокращении добычи нефти на 1,8 миллиона баррелей в сутки с уровня октября 2016 года. Затем в июне 2018 года, когда цены бурно росли в ожидании жестких санкций США против Ирана, было решено по сути нарастить добычу на 1 миллион баррелей в сутки. Однако после неожиданно широких исключений Штатов для покупателей иранской нефти альянс вернулся к сокращению добычи — на первое полугодие 2019 года оно согласовано в 1,2 миллиона баррелей в сутки от уровня октября 2018 года.