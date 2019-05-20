МОСКВА, 20 мая — ПРАЙМ. Российский рынок акций во второй половине торгов растерял утренний рост, уйдя вслед за нефтью, вернувшейся к уровню предыдущего закрытия, следует из динамики торгов на Московской бирже.

Индекс Мосбиржи к 16.03 мск снижался на 0,14%, до 2573,93 пункта, индекс РТС рос на те же 0,14%, до 1256,46 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" снижался на 23 копейки — до 64,55 рубля, курс евро — на 16 копеек, до 72,07 рубля.

Июльский фьючерс на нефть марки Brent дешевел на 0,1%, до 72,14 доллара за баррель.

Рынок акций РФ с утра открыл торги уверенным ростом: индекс Мосбиржи максимально поднимался на 0,5% относительно уровня предыдущего закрытия, индекс РТС – на 0,8%.

Поддержку российским акциям оказывали высокие цены на нефть и дивидендный период, отмечает Николай Ребенок из НПФ "Согласие".

Но днем ситуация на внешних площадках ухудшилась: нефтяные котировки вышли в минус, европейские индексы теряют в пределах 1,85%, фьючерсы на американские индексы падают на 0,7-1,7%. В итоге во второй половине дня индекс Мосбиржи перешел в "красную зону", а индекс РТС стал консолидироваться у уровня предыдущего закрытия.

ЛИДЕРЫ РОСТА И ПАДЕНИЯ

В лидерах снижения – акции "Русала" (-1,97%), депозитарные расписки En+ (-1,95%), префы "Траснефти" (-1,67%), акции "Лукойла" (-1,27%), "Норникеля" (-1,24%), "Аэрофолота" (-1,13%), "Алросы" (-1,01%) и акции "Полюса" (-1%).

При этом ряд эмитентов показывает уверенную положительную динамику на корпоративных новостях.

К текущему моменту привилегированные акции "Россетей" растут на 4,87%,до 1,615 рубля (уже поднимались на 6,3%, до 1,637 рубля). Обыкновенные акции дорожают на 6,36% — до 1,2529 рубля (уже подскакивали на 9,9%, до 1,294 рубля – максимума с декабря 2016 года).

"Вероятно, инвесторы считают, что дивиденды компании могут быть увеличены по аналогии с "Газпромом", с учетом намерения Минфина решать фискальные вопросы через дивиденды госкомпаний. Ралли "Россетей" стимулирует в целом спрос на отрасль электроэнергетики в целом, и в частности, на бумаги "Русгидро", — отмечает Сергей Суверов из компании "БКС премьер".

"В "Россетях" просматривается исключительно спекулятивная покупка, тогда как рост расписок "Русагро" обусловлен серьезным улучшением финансовых результатов. Выручка и EBITDA компании "Русагро" в первом квартале 2019 года выросли более чем в два раза, рентабельность по EBITDA поднялась с 11% до 13%", — в свою очередь комментирует Анастасия Соснова из компании "Фридом финанс".

К текущему моменту акции "Русагро" дорожают на 5,66%.

Привилегированные акции "Сургутнефтегаза" прибавляют в цене более чем на 2%, продолжая отыгрывать дивидендную историю. Ранее они подскакивали на 3,2%, до 40,75 рубля – максимума с 10 апреля. Обыкновенные акции растут на 0,62%.

В пятницу компания сообщила, что её совет директоров рекомендовал увеличить дивиденды на привилегированные акции по результатам 2018 года в 5,5 раза, до 7,62 рубля на бумагу, выплаты на обыкновенные акции — оставить на уровне 0,65 рубля. Реестр на получение дивидендов рекомендуется закрыть 18 июля.

"В краткосрочной перспективе интересными акциями являются префы "Сургутнефтегаза": при текущих ценах и рекомендованных советом директоров дивидендах (7,62 рубля) доходность составляет примерно 18,9%", — отмечает Ребенок.

Также среди лидеров роста – акции ММК (2,42%), ОГК-2 (2,18%), "Русгидро" (2,12%), "Северстали" (1,42%), компании "Сафмар Финансовые инвестиции" (1,12%), акции НЛМК (0,9%), префы "Мечела" (0,86%).

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Соснова полагает, что закрытие индексов Мосбиржи и РТС пройдет на текущих уровнях или чуть ниже.

Аналитики ITI Capital напоминают, что финансовые результаты за первый квартал текущего года на этой неделе опубликуют "Газпром нефть", МТС, En+.

Совет директоров "Газпрома" во вторник рассмотрит рекомендацию правления о дивидендах за 2018 год — 16,61 рубля на акцию.

"В ближайшие дни на рынки будут влиять, в том числе, политические факторы, в частности, выборы в Европарламент, где могут усилить позиции евроскептики и популисты. Но памятуя о не слишком большом влиянии Европарламента в системе принятия основных решений в Старом Свете, значение этого фактора для рыночных настроений будет не столь сильным, с нашей точки зрения", — отмечает Суверов.