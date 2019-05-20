МОСКВА, 20 мая — ПРАЙМ. Американский индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ снижается в понедельник на фоне отказа ряда компаний США работать с продукцией Huawei, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 18.03 мск индекс NASDAQ снижался на 1,2%, до 7722,38 пункта, промышленный индекс Dow Jones опускался на 0,25%, до 25699,96 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,42%, до 2847,7 пункта.

На прошлой неделе министерство торговли США заявляло, что намерено внести Huawei в черный список за деятельность, противоречащую национальной безопасности США. При этом в понедельник агентство Рейтер сообщило, что Google приостановила ведение дел с Huawei в связи с внесением ее в этот список. Агентство отметило, что китайская сторона потеряет доступ к аппаратным и программным продуктам, за исключением тех, которые подпадают под лицензии с открытым исходным кодом. Как добавляет агентство Блубмерг, от сотрудничества с Huawei отказались и производители чипов — компании Intel, Qualcomm, Broadcom и Xilinx.

"Для многих технологических компаний нет рынка более важного, чем китайский, и есть обеспокоенность, что это (ситуация с Huawei — ред.) может предотвратить рост… а также позволит Китаю искать альтернативные пути", — сказал партнер Cherry Lane Investments Рик Меклер (Rick Meckler).

На фоне этих новостей акции ведущих компаний информационного сектора Alphabet, Facebook и Microsoft Corp дешевели в среднем на 1-2%, компании Apple — на 3,4%.

Инвесторы также будут рассматривать комментарии от группы крупных ритейлеров Home Depot, Nordstrom, Kohl's и Target о влиянии торговых разногласий США и КНР на бизнес. Компании опубликуют свою финансовую отчетность на текущей неделе.