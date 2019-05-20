МОСКВА, 20 мая — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы в понедельник закрылись снижением, трейдеры опасались развития торгового конфликта между США и Китаем в связи с ситуацией вокруг компании Huawei, свидетельствуют данные бирж.

По итогам торгов британский FTSE 100 уменьшился на 0,51%, до 7310,88 пункта, французский CAC 40 на 1,46%, до 5358,59 пункта, немецкий DAX — на 1,61%, до 12041,29 пункта.

На прошлой неделе министерство торговли США заявляло, что намерено внести Huawei в черный список за деятельность, противоречащую национальной безопасности США. В понедельник агентство Рейтер сообщило, что Google приостановила ведение дел с Huawei в связи с внесением ее в этот список. Китайская сторона потеряет доступ к аппаратным и программным продуктам, за исключением тех, которые подпадают под лицензии с открытым исходным кодом.

Как добавило в понедельник агентство Блумберг, от сотрудничества с Huawei отказались и производители чипов — компании Intel, Qualcomm, Broadcom и Xilinx.

Трейдеры на рынке акций опасаются, что конфликт вокруг Huawei может стать новым фактором обострения торговых противоречий между США и Китаем.

"Учитывая, что Соединенные Штаты заняли жесткую позицию по отношению к Huawei, трейдеры не надеются, что торговый спор между США и Китаем будет решен быстро", — приводит агентство Рейтер мнение рыночного аналитика CMC Markets UK Дэвида Мэддена (David Madden).