МОСКВА, 20 мая — ПРАЙМ. Российский рынок акций в понедельник изменился незначительно и разнонаправленно по индексам.

Негативная динамика западных фондовых индексов и неуверенные колебания рынка нефти поддержали нейтральный фон для рынка акций РФ.

Рублевый индикатор Мосбиржи к закрытию снизился на 0,23% — до 2571,65 пункта, долларовый индекс РТС вырос на 0,12%, до 1256,22 пункта, свидетельствуют данные Московской биржи.

БОКОВИК

Российский фондовый рынок в понедельник торговался в снижающемся тренде. Утренний рост рынка нефти в течение дня постепенно сходил на нет, что и задавало динамику российским биржевым индексам.

При этом неопределенность на рынке нефти, особенно преобладавшая во второй половине дня, была связана с неоднозначностью итогов министерской мониторинговой встречи ОПЕК+, прошедшей в выходные.

Заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+, прошедшее в воскресенье в саудовской Джидде, завершилось без конкретных рекомендаций по судьбе сделки о сокращении добычи нефти во втором полугодии. Cтраны ОПЕК+ обсуждают два варианта конфигурации сделки для рассмотрения на июньской встрече, и оба сценария подразумевают увеличение добычи нефти, пишет агентство Рейтер со ссылкой на источники. Впрочем, из заявлений министров по его итогам четко прослеживается: альянс продолжит сотрудничество и ситуацию на самотек не отпустит.

Мировые рынки в начале недели продолжают снижаться на фоне отказа ряда западных компаний и прежде всего из США — работать с продукцией китайской Huawei, которую американские власти грозят внести в "черный" список.

ЛИДЕРЫ И АУТСАЙДЕРЫ

В лидеры роста в понедельник вышли акции "Россетей" (+6,5%) – на ожидании высоких дивидендов, ГДР "Росагро" (+4,3%), акции ММК (+2,8%), префы "Сургутнефтегаза" (+2,6%).

Снизились акции ГДР En+ (-2,6%), префы "Транснефти" (-2,3%), акции "Русала" (-2,3%), "Лукойла" (-1,7%).

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Индексы Мосбиржи и РТС завершили торги без единой динамики, удерживая ближайшие краткосрочные поддержки (2560 и 1250 пунктов, соответственно по индексам), отмечает Елена Кожухова из ИК "Велес Капитал". С технической точки зрения такая ситуация все еще благоприятна для "быков" и теоретически может позволить индексам в ближайшие дни вернуться к максимумам текущего года 2599 пунктов и 1284 пункта соответственно, добавила она.

"Тем не менее, импульса к краткосрочному росту у рынка пока нет. Фундаментальные факторы также не играют на руку "быкам" – США и Китай продолжают торговые войны, и лишь корпоративные истории и нефть все еще позволяют рынку РФ сохранять устойчивость. До появления позитивных новостей с торгового фронта широкомасштабного повышения российских индексов можно и не дождаться. Кроме того, после периода ожидания многие инвесторы и на рынке РФ могут приступить к закрытию "длинных" позиций", — сказала Кожухова.

Поддержку рынку акций РФ оказывает сезон дивидендов, инвесторы в ожидания щедрых выплат не готовы расставаться с отдельными акциями, рассуждает Сергей Кучин из компании "БКС брокер".

"Мы не ждем резких колебаний в ближайшее время. По индексам РТС ожидается диапазон 1240-1260 пунктов, по индексу Мосбиржи — 2500-2600 пунктов", — оценил он.