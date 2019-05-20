МОСКВА, 20 мая /ПРАЙМ/. Курс доллара к основным мировым валютам снижается вечером в понедельник на фоне ожидания публикации протокола Федрезерва и возможной эскалации торгового конфликта США и КНР из-за ситуации с Huawei, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 20.33 мск курс евро к доллару рос до 1,117 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1156 доллара за евро. Курс доллара к иене снижался до 109,97 иены со 110,07 иены за доллар. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) опускался на 0,08%, до 97,91 пункта.

На прошлой неделе министерство торговли США заявляло, что намерено внести Huawei в черный список за деятельность, противоречащую национальной безопасности США. В понедельник агентство Рейтер сообщило, что Google приостановила ведение дел с Huawei в связи с внесением ее в этот список. Китайская сторона потеряет доступ к аппаратным и программным продуктам, за исключением тех, которые подпадают под лицензии с открытым исходным кодом. От работы с Huawei отказались еще ряд американских компаний, сообщали СМИ.

США питают "нелепые ожидания" в отношении торговой сделки с КНР, подчеркнув пропасть между двумя сторонами, особенно в связи с новыми действиями США в отношении Huawei, приводит агентство Рейтер слова официального представителя МИД Китая Лу Кан.

Участники рынка также ожидают публикации в среду протокола заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США 30 апреля — 1 мая. По итогам заседания комитет по открытым рынкам сохранил ставку на уровне 2,25-2,5% годовых.