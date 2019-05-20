МОСКВА, 20 мая /ПРАЙМ/, Дмитрий Майоров. Курс рубля повышался против доллара и евро в начале недели.

Уход рынка нефти вечером в минус — ниже 72 долларов за баррель — не сказался негативно на динамике рубля.

Курс доллара расчетами "завтра" на 21.14 мск снижался на 24 копейки, до 64,54 рубля, курс евро — на 16 копеек, до 72,08 рубля.

РУБЛЬ – НЕМНОГО ВВЕРХ

Рубль в понедельник вечером немного повышался против доллара и евро. Высокая стоимость нефти в первой половине дня задавала тон повышению рубля.

Однако во второй половине торгов нефтяные котировки пошли вниз. Инвесторы продолжили оценивать неоднозначные итоги встречи министерского комитета по мониторингу сделки ОПЕК+.

Заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+, прошедшее в воскресенье в саудовской Джидде, завершилось без конкретных рекомендаций по судьбе сделки о сокращении добычи нефти во втором полугодии. Cтраны ОПЕК+ обсуждают два варианта конфигурации сделки для рассмотрения на июньской встрече, и оба сценария подразумевают увеличение добычи нефти, пишет агентство Рейтер со ссылкой на источники. Впрочем, из заявлений министров по его итогам четко прослеживается: альянс продолжит сотрудничество и ситуацию на самотек не отпустит.

Между тем, вербальные интервенции также помогли российской валюте. ЦБ РФ ожидает инфляцию на уровне несколько выше 4% по итогам 2019 года, заявила первый зампред ЦБ Ксения Юдаева. Это предполагает сохранение умеренно-жесткой денежно-кредитной политики финансового регулятора, что традиционно поддерживает курс рубля.

В итоге доллар и евро снижались вечером против рубля на 0,2-0,4%. Рублевая цена нефти колеблется ниже 4,65 тысячи рублей за баррель сорта Brent.

ПРОГНОЗЫ

Российская валюта игнорирует негативные обстоятельства внешнего фона, держась в комфортном интервале, рассуждает Андрей Люшин из Локо Банка.

"Весь рынок замер в ожидании развития событий вокруг торговой конфронтации США и КНР, инвесторы не спешат избавляться от рисковых активов. Кроме того, цены на нефть на фоне "стресса" от решения ОПЕК удерживаются на высокой планке. В свою очередь, исполнение бюджетного правила и закупки валюты оказывают свою порцию давления. В текущих обстоятельствах рубль не пройдет границы своего боковика и останется в интервале 62-64 против доллара и 71-73 к евро", — добавил он.

Ключевым событием ближайшего времени для рынков валюты станет публикация протоколов с предыдущего заседания ФРС, которая ожидается уже в предстоящую среду, считает эксперт компании "БКС Брокер" Иван Копейкин.

"Если участники поймут, что руководители американского регулятора не настроены в ближайшие годы снижать ставки — это может оказать определенную поддержку доллару. Поэтому в перспективе на ближайшие дни вижу скорее незначительное ослабление российской валюты, чем наоборот. Первой целью в этом случае может стать отметка 65,2 в паре доллар/рубль и 72,5 в паре евро/рубль", — добавил он.