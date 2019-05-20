МОСКВА, 20 мая /ПРАЙМ/, Дмитрий Майоров, Елена Лыкова. Аналитики инвестиционных компаний и банков ожидают на текущей неделе снижения рынка акций РФ по индексам, рубль мало изменится против доллара и евро, свидетельствуют данные опроса, проведенного РИА Новости.

В соответствии с консенсус-прогнозом, составленном на основе ожиданий аналитиков, индексы Мосбиржи и РТС снизятся на 0,5% и на 0,3%, до 2566 и 1251 пункта, соответственно. Цена на нефть марки Brent будет выше 72 долларов за баррель, курс евро к доллару – около 1,115. Курс рубля относительно доллара и евро почти не изменится, оставшись около 64,6 и 72,3 рубля, соответственно, ожидают аналитики.

ДРАЙВЕРЫ РЫНКА

В целом Андрей Кочетков из "Открытие Брокер" ожидает нейтральную динамику рынков на текущей неделе, но могут быть неожиданности в виде сюрпризов по поводу торговой войны КНР и США. "Если появятся новости о возобновлении переговоров, то для рынков это станет позитивом. Напротив, дальнейшее ужесточение риторики продолжит пугать рынки. Соответственно, можно говорить о высокой неопределенности", — говорит он.

"Картина на рынках резко поменялась. Сценарий "sell in may", который выглядел наиболее вероятным, к середине месяца не реализовался. Поддержку рынку оказал внешний фон и локальные события. Торговая война США и Китая, которая разгорается с новой силой, внезапно перестала будоражить основные мировые площадки. Нефть, вопреки громким прогнозам о падении спроса в случае замедления китайской экономики, напротив, растет", — комментирует Георгий Ващенко из ИК "Фридом Финанс".

"Из важных событий недели отметим выступления главы ФРС Джерома Пауэлла (вторник) и главы ЕЦБ Драги (среда), ВВП Германии за первый квартал 2019 года и немецкий индекс деловой активности в производственном секторе в апреле (четверг), а в пятницу выйдут данные по базовым заказам на товары длительного пользования в США в апреле", — перечисляет события недели Сергей Дейнека из "БКС Премьер".

Владимир Евстифеев из банка "Зенит" замечает, что геополитических фон в глобальном масштабе напряжен, развивающиеся рынки под давлением, но фондовые индексы США находятся вблизи локальных максимумов. "Весь негатив воспринимается инвесторами как гарантия неповышения базовой процентной ставки в США и сохранения комфортных условий на финансовом рынке еврозоны. Очевидно, что такие стратегии не могут продолжаться в длительном периоде времени, поэтому риски коррекции продолжают витать", — добавляет он.

Что касается рынка нефти, то и технические факторы и фундаментальные (локальный дефицит Urals, явное нежелание Саудовской Аравии форсировать рост экспорта, стабилизация добычи в США) позволяют рассчитывать на продолжение движения в район 75-76 долларов за баррель Brent. Считает Валерий Вайсберг из ИК "Регион". Дополнительный стимул покупателям придает сложная ситуация вокруг Ирана, также отмечает он.

ДВИЖЕНИЕ ИНДЕКСОВ

Рост рынка и обновление максимума по индексу Мосбиржи становится все более реальным, считает Ващенко из ИК "Фридом Финанс".

В случае, если внешние риски не реализуются, в рамках текущей недели индекс Мосбиржи может продолжить восходящую динамику, считает Богдан Зварич из Промсвязьбанка. "Умеренный позитив с внешних площадок, а также наличие внутренних историй, толкающих отдельные бумаги вверх, могут позволить "быкам" сохранить инициативу в своих руках и попытаться переписать исторические максимумы. Реализация же внешних рисков, например, в рамках переговорного процесса между Китаем и США, сдержит покупки в российских акциях", — отмечает эксперт.

"Глобальные рынки по-прежнему пытаются абстрагироваться от негативных новостей, однако главный на сегодня индикатор аппетита к риску – S&P500 продолжает оставаться ниже 2890 пунктов. Это в лучшем случае обещает продолжение консолидации, а в худшем – новый поход к диапазону 2775-2800, за которым скрывается потенциал более существенного падения. Это будет сдерживать динамику российских акций, который за последние несколько дней получили мощный импульс позитива в виде повышенных дивидендов "Газпрома", хорошей отчетности "Роснефти" и сокращения количества акций "Лукойла", — говорит Вайсберг из ИК "Регион".

На текущей неделе настроения на российском рынке могут остаться умеренно позитивными, видна вероятность выхода индекса Мосбиржи выше психологического уровня в 2600 пунктов, уверен Сергей Дейнека из "БКС Премьер".

РУБЛЬ ОСТАНЕТСЯ НА ТЕКУЩИХ УРОВНЯХ

Пара USD/RUB в рамках предстоящей недели сохранит позиции в диапазоне 64–65, оценил Богдан Зварич из Промсвязьбанка.

"Способствовать подъему американской валюты может коррекция цен на нефть вниз. Однако подготовка российских экспортеров к налоговым выплатам сдержит рост доллара", — добавил он.

Рубль будет находиться под положительным влиянием ожиданий участников рынка по снижению ключевой ставки Банком России во втором полугодии 2019 года, что делает покупки российских облигаций в данный момент очень перспективными, считает Константин Кочергин из банка "Восточный".

Высокая доходность рынка ОФЗ при достаточно слабой инфляции порождает повышенный спрос на отечественные облигации, что оказывает поддержку рублю, рассуждает Андрей Кочетков из компании "Открытие брокер".

"Поэтому российская валюта продолжит торговаться на достигнутых уровнях или даже сможет укрепиться относительно доллара и евро", — считает он.

На будущей неделе российской валюте окажет поддержку начинающийся налоговый период, считает Валерий Вайсберг из ИК "Регион".

ИНТЕРЕСНЫЕ ИСТОРИИ

Константин Кочергин из банка "Восточный" считает наиболее привлекательными для инвестирования нефтяную отрасль и добычу палладия, а наименее – ритейл. Он полагает, что среди лидеров роста будут акции "Лукойла" и "Норникеля", а аутсайдерами – "Магнит" и депозитарные расписки X5.

Учитывая неопределенный характер новостей на неделе, повышенная волатильность может наблюдаться в секторах, которые во многом зависят от состояния торговых отношений США и КНР — речь идет о металлургах и нефтяниках, отмечает Кочетков из "Открытие Брокер". Кроме того, отдельные бумаги могут быть подвержены движениям в связи с приближением дивидендных отсечек, добавляет он.

Лучше рынка будут торговаться акции "Газпрома", "Лукойла", но другие бумаги, в частности, Сбербанк, ГМК "Норникель", "Роснефть", "Новатэк" пустятся в коррекцию в случае негативной динамики на внешних площадках и утянут за собой индекс, считает Ващенко из ИК "Фридом Финанс".

Зварич из Промсвязьбанка продолжает ориентировать инвесторов на бумаги компаний, работающих на внутреннем рынке и предлагающих хорошую дивидендную доходность, что может поддержать их акции в ближайшие месяцы в преддверии дивидендного сезона.