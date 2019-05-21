МОСКВА, 21 мая — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть во вторник поднимаются, инвесторы следят за развитием событий вокруг конфликта Ирана и США, свидетельствуют данные бирж.

По состоянию на 8.25 мск стоимость июльских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,31%, до 72,19 доллара за баррель, стоимость июльских фьючерсов на WTI росла на 0,43%, до 63,48 доллара.

Поддерживают котировки нефти опасения вокруг ситуации на Ближнем Востоке, в частности, между Ираном и США. В ночь на вторник президент США Дональд Трамп заявил, что готов к переговорам с Ираном, но решение за Тегераном. При этом, согласно его словам, США ответят "огромной силой" в случае агрессии Ирана против Штатов.

Ранее сообщалось, что США на фоне обострения ситуации вокруг Ирана сосредоточили в Персидском заливе и вблизи него как минимум семь военных кораблей и доставили зенитно-ракетный комплекс Patriot. Как пояснили в Пентагоне, это ответ на "признаки повышенной готовности Ирана проводить наступательные операции против сил США и для защиты наших интересов".

Кроме того, телеканал Sky News Arabia сообщил в воскресенье, что реактивные снаряды упали вблизи посольства США в охраняемой "зеленой зоне" в центре Багдада, где находятся правительственные здания и посольства.

"Рост напряженности на Ближнем Востоке означает учет риска в ценах на нефть", — приводит агентство Рейтер мнение аналитиков банка ANZ.