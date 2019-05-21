МОСКВА, 21 мая — ПРАЙМ. Стоимость золота опускается на фоне роста курса доллара к мировым валютам, инвесторы ожидают публикации протокола майского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США.

По состоянию на 9.16 мск цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex опускалась на 2,35 доллара, или на 0,18%, до 1274,95 доллара за тройскую унцию. Стоимость июльского фьючерса на серебро сокращалась на 0,26%, до 14,408 доллара за унцию.

Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) рос на 0,11%, до 98,04 пункта. Укрепление доллара делает золото дороже для инвесторов, владеющих другой валютой, что снижает спрос на металл.

"Золото, которое традиционно считается более безопасным активом, не отреагировало на большую часть новостей по эскалации напряженности", — приводит агентство Рейтер мнение неназванных аналитиков. Эксперты отметили, что доллар начинает демонстрировать свои характеристики прошлого года, когда инвесторы предпочитали золоту американскую валюту в случаях эскалации торговых рисков.

На прошлой неделе министерство торговли США внесло Huawei в черный список, который закрывает китайской компании доступ к компонентам и технологиям американских производителей. Huawei также находится в списке компаний, которым запрещено вести дела с американским бизнесом без соответствующих лицензий. Позднее СМИ сообщали, что такие компании, как Google и Infineon, ограничили сотрудничество с китайской компанией. Во вторник ведомство объявило о временных послаблениях на сотрудничество с Huawei.

Участники торгов продолжают ожидать выхода протокола заседания Федрезерва, которое прошло 30 апреля-1 мая. По итогам встречи комитет по открытым рынкам сохранил ставку на уровне 2,25-2,5% годовых, а глава ФРС Джером Пауэлл заявил, что не видит оснований для изменения ставки в любом направлении. Инвесторы надеются получить из документа более подробные подсказки по дальнейшей монетарной политике регулятора.