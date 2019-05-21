МОСКВА, 21 мая — ПРАЙМ. Рубль с утра стабилизируется к доллару и прибавляет к евро, отыгрывая ослабление европейской валюты ниже 1,115 доллара на форексе.

Курс доллара расчетами "завтра" на 10.04 мск рос на 2 копейки — до 64,54 рубля, курс евро снижался на 8 копеек — до 71,98 рубля, следует из данных Московской биржи.

Стоимость нефти утром повышается на 0,4%, до 72,27 доллара за баррель по марке Brent.