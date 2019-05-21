МОСКВА, 21 мая — ПРАЙМ. Курс рубля мало меняется против доллара и более выраженно растет к евро, отыгрывая неуверенную динамику европейской валюты на форексе в районе 1,115 доллара.

Закрепление рынка нефти выше уровня 72 долларов за баррель и налоговый период мая в РФ поддерживают курс рубля.

Курс доллара расчетами "завтра" на 13.43 мск снижался на 2 копейки, до 64,50 рубля, курс евро — на 15 копеек, до 71,91 рубля.

РУБЛЬ – РОСТ ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Рубль во вторник днем немного повышался против доллара и в большей степени – к евро. Слабость европейской валюты на форексе транслируется в динамику рублевых валютных пар.

Курс доллара против евро поддерживается уходом инвесторов от риска на фоне снижения мировых бирж и ростом доходности гособлигаций США.

При этом рынок нефти остается в плюсе, удерживаясь выше уровня 72 долларов за баррель сорта Brent.

Поддерживают котировки нефти опасения из-за ситуации на Ближнем Востоке, в частности, в связи с отношениями между Ираном и США. В ночь на вторник президент США Дональд Трамп заявил, что готов к переговорам с этой республикой, но решение за Тегераном. При этом, согласно его словам, США ответят "огромной силой" в случае агрессии Ирана против Штатов.

Ранее сообщалось, что США сосредоточили в Персидском заливе и вблизи него как минимум семь военных кораблей и доставили зенитно-ракетный комплекс Patriot. Как пояснили в Пентагоне, это ответ на признаки повышенной готовности Ирана проводить наступательные операции против сил США.

Кроме того, телеканал Sky News Arabia сообщил в воскресенье, что реактивные снаряды упали вблизи посольства США в Ираке в охраняемой "зеленой зоне" в центре Багдада, где находятся правительственные здания и посольства.

Поддержка рублю, кроме дорогой нефти, приходит также от пика майского налогового периода в РФ, приходящегося на эту и следующую неделю.

В итоге доллар и евро снижались днем против рубля на 0,1-0,2%. Рублевая цена нефти колеблется около 4,65 тысячи рублей за баррель сорта Brent.

ПРОГНОЗЫ

Рубль по-прежнему привлекает иностранцев внушительным уровнем реальных процентных ставок при низких фундаментальных рисках, рассуждает главный экономист РФПИ Дмитрий Полевой. При этом в условиях растущей неопределенности из-за торговых войн и структурных дисбалансов во многих странах инвесторы рассматривают рубль и облигации РФ в качестве защитного актива с пониженной "бетой" (волатильностью), считает он.

"Единственной серьезной угрозой являются внешние ограничения, и в этом свете отметим самые последние комментарии о возможности США ввести ограничения против "Северного потока-2". Пока курс останется в диапазоне 64,50-65 по паре USD/RUB, однако краткосрочный потенциал для небольшого укрепления к уровню 64 у рубля по-прежнему сохраняется", — добавил Полевой.

Выступление главы ФРС Джерома Пауэлла в связи с ожидаемым протоколом заседания регулятора и главы ЕЦБ Марио Драги сегодня и завтра – в большей мере затрагивают расстановку сил в основных валютных парах, рассуждает Владимир Рожанковский из компании "Международный финансовый центр".

При этом рубль все в большей мере формирует свои собственные факторы, и, исходя из последней статистики динамики валютных резервов, бюджетного и внешнеторгового профицита, они "отнюдь не отрицательные", добавил эксперт.