МОСКВА, 21 мая — ПРАЙМ. Российский фондовый рынок во вторник днем усилил рост на фоне активизации покупок инвесторами акций "Газпрома" (+4,4%), обновивших максимум цены почти за восемь лет. Ожидания высоких дивидендов газового концерна подогревают интерес к его акциям.

Позитивная динамика западных фондовых индексов и подрастание рынка нефти поддерживают благоприятный фон для роста рынка акций РФ.

Рублевый индикатор Мосбиржи к 15.14 мск торгуется на исторических максимумах, повышаясь на 1,8% — до 2618 пунктов, долларовый индекс РТС — на 1,8%, до 1279 пунктов, свидетельствуют данные Московской биржи.

ВНЕШНИЙ ПОЗИТИВ

Позитива российскому фондовому рынку добавляет внешний фон. Западноевропейские фондовые рынки и фондовые фьючерсы США днем растут на 0,5-1%. Инвесторы оценивают ослабление напряженности вокруг ситуации с Huawei. Накануне министерство торговли США сообщило о предоставлении временных разрешений на ведение бизнеса с этой китайской компанией, которые будут действовать до 19 августа. Отмечалось, что решение об отсрочке принято, чтобы не создавать больших проблем американским фирмам.

Huawei была внесена в "черный список" ведомством ранее в мае, что ограничивает китайской компании путь к покупке компонентов и технологий американских производителей. Huawei также находится в списке компаний, которым запрещено вести дела с американским бизнесом без соответствующих лицензий.

Рынок нефти закрепляется выше 72 долларов за баррель марки Brent. Поддерживают нефтяные котировки опасения из-за ситуации на Ближнем Востоке, в частности в связи с отношениями между Ираном и США. В ночь на вторник президент США Дональд Трамп заявил, что готов к переговорам с этой страной, но решение за Тегераном. При этом, согласно его словам, Штаты ответят "огромной силой" в случае агрессии Ирана.

"ГОЛУБЫЕ ФИШКИ" ЛИДИРУЮТ

В лидеры роста цены среди "голубых фишек" во вторник вышли акции "Газпрома" (+4,4%), к которым вернулся интерес инвесторов в ожидании высоких дивидендов. Бумаги обновили максимум с июня 2011 года, поднявшись до уровня 209,99 рубля.

Также растут акции "Роснефти" (+2,8%), "Лукойла" (+2,7%), Сбербанка (+1,8%), "Новатэка" (+1,7%). Снижаются в рамках коррекции акции "Россетей" (-1,6%), дешевеют бумаги "Магнита" (-0,8%).

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Если индексу Мосбиржи в ближайшее время удастся удержаться выше психологически значимой круглой отметки 2600 пунктов, то рост индекса продолжится, считает Анастасия Соснова из ИК "Фридом Финанс".

"На рынке появилась информация, что совет директоров "Газпрома" утвердил рекомендацию по выплате повышенных дивидендов, которые ранее были рекомендованы правлением. По итогам 2018 года компания направит на дивиденды порядка 26% от консолидированной чистой прибыли. Но с завершением крупных инфраструктурных проектов после 2021 года "Газпром", согласно ожиданиям акционеров и инвесторов, начнет приводить свою дивидендную политику в соответствие требованиям правительства к госкомпаниям направлять 50% от чистой прибыли по МСФО на дивиденды, и это вдохновляет инвесторов", — добавила она.

Рисковые активы сегодня пытаются перейти к восстановлению после распродаж, наблюдавшихся в последние две сессии на фоне ухудшения торговых отношений между США и Китаем, говорит Дмитрий Бабин из "БКС Брокера".

"Поддержку мировым рынкам оказало смягчение санкций против китайского IT-гиганта Huawei, которому разрешили временно продолжить сотрудничество с американскими компаниями. Однако большого воодушевления эта новость не вызвала, поскольку неизвестно, как китайские власти отреагируют на столь сильный прессинг, фактически принуждающий их к условиям торговой сделки, которые навязывают Штаты", — добавил он.