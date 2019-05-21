МОСКВА, 21 мая — ПРАЙМ. Американские фондовые индексы во вторник демонстрируют позитивную динамику на ослаблении опасений рынка по поводу развития торгового конфликта между США и Китаем, возросших накануне в связи с ситуацией с Huawei, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 17.13 мск индекс промышленный индекс Dow Jones рос на 0,46%, до 25798,68 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,68%, до 7755,02 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,56%, до 2856,02 пункта.

Ранее минторг США внес Huawei в "черный список", который перекрывает путь китайской компании покупать компоненты и технологии американских производителей. Huawei также находится в списке компаний, которым запрещено вести дела с американским бизнесом без соответствующих лицензий. Но затем министерство опубликовало информацию о предоставлении временных общих разрешений, которые позволят Huawei поддерживать имеющиеся сети и предоставлять программные обновления существующим клиентам. Временные разрешения будут действовать до 19 августа.

Тем временем целый ряд американских компаний уже успел начать приостановку сотрудничества с китайским партнером. В том числе, по данным агентства Рейтер, Google приостановила ведение дел с Huawei в связи с внесением компании в этот список.

По мнению аналитика Spartan Capital Securities Питера Кардийо (Peter Cardillo), которое приводит сегодня Рейтер, снижение стоимости акций на торгах в понедельник было связано именно с "осторожностью" инвесторов из-за ситуации с Huawei как части более общего процесса развития торгового конфликта США и Китая.

"Мы наблюдаем случай "настороженности" и мы застряли в этом торговом диапазоне. Недавнее поведение на рынке объясняется нерешительностью", — считает аналитик. Соответственно, сразу после некоторого послабления трейдеры отреагировали позитивно.