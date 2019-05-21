МОСКВА, 21 мая — ПРАЙМ. Курс рубля мало повышается против доллара и евро, отыгрывая возврат спроса на рисковые активы и дорогую нефть – около 72 долларов за баррель.

Приближение пика налогового периода мая в РФ на этой и следующей неделе поддерживает курс рубля.

Курс доллара расчетами "завтра" на 18.56 мск снижался на 7 копеек до 64,46 рубля, курс евро — на 13 копеек, до 71,93 рубля.

РУБЛЬ – РОСТ НА РИСК

Рубль во вторник вечером повышался против доллара и евро. Рост спроса на рисковые активы подержал спрос и на рубль.

Внешний фон поддерживается позитивной динамикой западных рынков. Инвесторы оценивают ослабление напряженности вокруг ситуации с Huawei. Накануне министерство торговли США сообщило о предоставлении временных разрешений на ведение бизнеса с этой китайской компанией, которые будут действовать до 19 августа. Отмечалось, что решение об отсрочке принято, чтобы не создавать больших проблем американским фирмам.

Huawei была внесена в "черный список" ведомством ранее в мае, что ограничивает китайской компании путь к покупке компонентов и технологий американских производителей. Huawei также находится в списке компаний, которым запрещено вести дела с американским бизнесом без соответствующих лицензий.

Рынок нефти к вечеру растерял весь рост, но остается на высоких уровнях — около 72 долларов за баррель. Поддерживают нефтяные котировки опасения из-за ситуации на Ближнем Востоке, в частности в связи с отношениями между Ираном и США. В ночь на вторник президент США Дональд Трамп заявил, что готов к переговорам с этой страной, но решение за Тегераном. При этом, согласно его словам, Штаты ответят "огромной силой" в случае агрессии Ирана.

Поддержка рублю приходит также от пика майского налогового периода в РФ, приходящегося на эту и следующую неделю.

В итоге доллар и евро снижались вечером против рубля на 0,2-0,3%. Рублевая цена нефти колеблется ниже 4,65 тысячи рублей за баррель сорта Brent.

ПРОГНОЗЫ

В ближайшие дни рублю продолжат помогать факторы налогового периода и высокого спроса на российские ОФЗ на ожиданиях снижения ставки ЦБ РФ на заседании 14 июня, считает Игорь Костырко из компании "Универ сбережения".

"Завтра в 21.00 мск будут опубликованы протоколы предыдущего заседания Комитета по открытым рынкам ФРС США, что может пролить свет на будущую денежно-кредитную политику ФРС США и послужить триггером к дальнейшей динамике индекса доллара США. Поддержкой для пары доллар/рубль остается уровень 64,2, а потенциал ослабления рубля пока ограничен уровнем 64,9-65 против доллара. По паре рубль/евро вероятный диапазон колебаний, соответственно, составит 71,6-72,7", — оценил он.

В среду рубль на валютном рынке будет сохранять нейтрально-положительную динамику, курс доллара будет варьироваться между отметок в 63,2-65,2 рубля, евро не опустится ниже 70,7 и не поднимется выше 72,5 рубля, оценил Андрей Хохрин из компании "Иволга Капитал".

Прорыв рубля за пределы границ 64-66 к доллару и 71-73 к евро откладывается на фоне продолжающихся закупок валюты в рамках реализации Минфином бюджетного правила, рассуждает Андрей Люшин из Локо Банка.

Завтрашний день не принесет резких изменений, рубль останется в своем интервале, добавил он.