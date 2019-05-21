МОСКВА, 21 мая /ПРАЙМ/. Фунт стерлингов слегка дорожает к доллару во вторник вечером, при этом ранее днем он опустился ниже отметки в 1,27 доллара, оценивая неопределенность в отношении возможности одобрения соглашения по Brexit в правительстве Британии, свидетельствуют данные бирж.

По состоянию на 20.40 мск курс фунта стерлингов к доллару рос до 1,2734 доллара за фунт против 1,2726 доллара днем ранее. Ранее на торгах фунт впервые с середины января опустился ниже отметки в 1,27 доллара. Курс евро к доллару снижался до 1,1161 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,117 доллара за евро, курс доллара к иене увеличивался до 110,64 иены со 110,05 иены за доллар. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) рос на 0,1%, до 98,03 пункта.

Во вторник премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в надежде добиться поддержки депутатами соглашения по Brexit выступила с несколькими обещаниями, способными, с ее точки зрения, переубедить противников документа, который в четвертый раз будет внесен в парламент в начале июня. Среди пунктов — возможное проведение второго референдума по вопросу выхода Британии из союза.

Если уже трижды отвергнутое соглашение с ЕС все же будет одобрено в начале июня, то Британия может выйти из ЕС уже до летних парламентских каникул. Если соглашение вновь провалится, Британия должна будет покинуть Евросоюз не позднее 31 октября.

В то же время газета Times со ссылкой на источники сообщила, что правительство практически готово уйти в отставку после заседания кабинета министров, на котором Мэй попросит министров поддержать проект Brexit.

"С начала этого месяца накапливалось множество разочарований, поскольку стало ясно, что переговоры Мэй с лейбористами застопорились. Возможность заключения какого-либо соглашения породила относительную стабильность с конца февраля, но с этим покончено", — приводит агентство Рейтер мнение аналитика BNY Mellon Нейла Меллора (Neil Mellor).