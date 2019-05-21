МОСКВА, 21 мая /ПРАЙМ/, Елена Лыкова. Российский рынок акций закрылся во вторник на максимумах на фоне позитивных отчетностей компаний и рекомендаций по дивидендам, отмечают аналитики.

Незадолго до закрытия торгов рублевый индекс Мосбиржи установил новый исторический максимум на отметке 2619,77 пункта, долларовый индекс РТС направился в сторону психологической отметки 1300 пунктов.

Индекс Мосбиржи к закрытию торгов вырос на 1,61% — до 2612,93 пункта, индекс РТС — на 1,78%, до 1278,54 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" к 21.22 мск снижался на 10 копеек — до 64,43 рубля, курс евро — на 19 копеек, до 71,87 рубля.

Июльский фьючерс на нефть марки Brent рос на 0,24% — до 72,14 доллара за баррель.

"В России не прекращается полоса отменных квартальных отчетов корпораций и новых громких заявлений по дивидендам, что продолжает толкать фондовые рынки наверх", — комментирует Алексей Коренев из "Финама".

ЛИДЕРЫ РОСТА И СНИЖЕНИЯ

В лидеры роста цены среди "голубых фишек" во вторник вышли акции "Газпрома", к которым вернулся интерес инвесторов в ожидании высоких дивидендов. Бумаги обновили максимум с июня 2011 года, поднявшись на 5,07% — до уровня 210,98 рубля. К закрытию торгов акции "Газпрома" снизили темпы роста до 3,49%.

Акции "Газпром нефти" обновили максимум с 14 декабря 2018 года, поднявшись на 5,2% — до 369,95 рубля на фоне публикации позитивных данных по МСФО за первый квартал 2019 года и на рекомендациях совета директоров по дивидендам. Закрыли торги акции компании ростом только на 4,35%.

Бумаги "Мечела" закрылись разнонаправленно: префы выросли на 3,01%, обыкновенные акции снизились на 0,47%.

Совет директоров "Мечела" рекомендовал дивиденды по привилегированным акциям по итогам 2018 года в размере 18,21 рубля на ценную бумагу, дивиденды по обыкновенным акциям предлагается не начислять.

Также подорожали акции "Интер РАО" (4,02%), обыкновенные акции "Татнефти" (3,76%), обыкновенные акции Сбербанка (2,97%), акции "Лукойла" (2,47%), НЛМК (2,17%), "Новатэка" (2,03%) и акции "Роснефти" (1,9%).

Снизились в рамках коррекции префы "Россетей" (-2,69%), подешевели бумаги "Магнита" (-1,09%).

Также среди лидеров снижения – акции "Русснефти" (-4,17%), бумаги "Ростелекома" (префы опустились на 2,37%, обыкновенные акции — на 1,67%), акции ОВК (-1,34%), префы "Сургутнефтегаза" (-1,27%), а также акции "Алросы" (-1,25%), акции банка "Санкт-Петербург" (-1,21%) и префы "Башнефти" (-1,17%).

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

В России в среду пройдет заседание совета директоров ТГК-2, состоится годовое общее собрание акционеров "Распадской", последний день "в дивидендах" будут торговаться бумаги X5 Retail Group, напоминает Коренев из "Финама".

"Технические перспективы рынка в краткосрочном и среднесрочном периоде остаются позитивными, но в ближайшие дни при ухудшении внешнего фона инвесторы могут зафиксировать часть прибыли перед новой волной роста. В целом препятствий для закрепления индикатора Мосбиржи выше 2600 пунктов на данный момент нет, а РТС вполне может пойти на штурм 1300 пунктов", — отмечает Елена Кожухова из "Велес Капитала".

По прогнозам Александры Овчинниковой из "Фридом Финанс", при условии отсутствия негативных драйверов, индекс Мосбиржи способен в среду вновь протестировать максимум, индекс РТС будет колебаться в пределах 1250-1280 пунктов.