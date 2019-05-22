МОСКВА, 22 мая — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в среду утром опускаются, инвесторы оценивают данные Американского института нефти (API), который сообщил о неожиданном росте запасов нефти в США за прошлую неделю, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.19 мск стоимость июльских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,62%, до 71,73 доллара за баррель, стоимость июльских фьючерсов на WTI — на 0,82%, до 62,61 доллара.

API в ночь на среду сообщил о росте запасов нефти в США за неделю по 17 мая на 2,4 миллиона баррелей, что негативно отразилось на котировках нефти.

Официальные данные американского министерства энергетики будут опубликованы в среду вечером. Аналитики ожидают, что запасы за период снизились в стране на 600 тысяч баррелей, до 471,4 миллиона баррелей.

"Я думаю, что рынок взял передышку, чтобы увидеть, как запасы отреагируют на возвращение американских нефтепереработчиков к работе", — сообщил агентству Рейтер президент Lipow Oil Associates Энди Липов (Andy Lipow).

Инвесторы продолжают оценивать и ситуацию на Ближнем Востоке. Так, рынки следят за конфликтом Ирана и США. В ночь на вторник президент США Дональд Трамп сообщил, что Вашингтон ответит "огромной силой" в случае агрессии Ирана против Штатов. В ночь на среду исполняющий обязанности главы Пентагона Патрик Шэнахан заявил, что США не собираются воевать с Ираном, но будут защищать свои интересы на Ближнем Востоке.