МОСКВА, 22 мая — ПРАЙМ. Золото в среду утром торгуется со слабой динамикой, инвесторы оценивают новости о решениях властей США по отношению к китайским высокотехнологичным компаниям, при этом рынки продолжают ожидать выхода протокола майской встречи Федрезерва, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.30 мск цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 0,15 доллара, или на 0,01%, до 1273,05 доллара за тройскую унцию. Стоимость июльского фьючерса на серебро уменьшалась также на символические 0,01%, до 14,408 доллара за унцию. Ранее в ходе торгов оба показателя слабо росли.

Участники торгов обращают внимание на новости вокруг политики США в отношении китайских технологических компаний. СМИ ранее в среду сообщили, что Вашингтон рассматривает возможность введения ограничительных мер в отношении Hikvision, одного из крупнейших производителей систем видеонаблюдения.

Ранее в мае в "черный список" США попала и китайская Huawei, что перекрывает компании путь к покупке компонентов и технологий американских производителей. Huawei также находится в списке компаний, которым запрещено вести дела с американским бизнесом без соответствующих лицензий.

Позднее власти сообщили о предоставлении Huawei временных разрешений, которые позволят ей поддерживать имеющиеся коммуникационные сети и предоставлять программные обновления существующим клиентам.

"Рынок воспринял это как сигнал ослабления торговых противоречий, поэтому мы наблюдаем разворот от спроса на более надежные активы, хоть и временный", — приводит агентство Рейтер мнение аналитика OANDA Джеффри Хэлли (Jeffrey Halley).