МОСКВА, 22 мая — ПРАЙМ. Банк России установил факты биржевого манипулирования акциями ряда компаний в прошлые годы, в результате которых группа лиц заработала более 120 миллионов рублей, говорится в пресс-релизе регулятора.

"Банк России установил факты манипулирования на организованных торгах (далее — биржа) рынками обыкновенных акций ПАО "ЧЗПСН-Профнастил", ПАО "ОГК-2", ПАО "Группа "Разгуляй", ПАО "Ашинский метзавод", ПАО "Тучковский КСМ" в 2015-2017 годах", — говорится в сообщении. Отмечается, что сделки с ценными бумагами заключались на торгах биржи по брокерским счетам нескольких клиентов одного профессионального участника рынка ценных бумаг и ряда связанных с ними людей.

Банк России заявляет, что выявил совершенные по предварительному соглашению однотипные операции с акциями, в рамках которых сделки влияли на цены ценных бумаг на торгах биржи, обеспечивая благоприятные условия для покупки или продажи крупных объемов акций. Установлены факты сделок, приведшие к существенным отклонениям параметров торгов ценными бумагами.

ЦБ направил материалы проверки в правоохранительные органы.