МОСКВА, 22 мая — ПРАЙМ. Рубль с утра слегка снижается к доллару и прибавляет к евро в отсутствие сильных внешних сигналов.

Курс доллара расчетами "завтра" на 10.04 мск повышался на 3 копейки, до 64,44 рубля, курс евро снижался на 6 копеек, до 71,85 рубля, следует из данных Московской биржи.

Стоимость нефти утром снижается на 0,7%, до 71,7 доллара за баррель по марке Brent.