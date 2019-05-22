МОСКВА, 22 мая — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний в среду торгуются без единой динамики на Лондонской фондовой бирже (LSE), свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 11.01 мск глобальные депозитарные расписки (GDR) "Роснефти" дешевели на 0,57%, до 6,45 доллара, "Лукойла" — на 0,24%, до 82,06 доллара, "Новатэка" — дорожали на 0,69%, до 195,55 доллара. Бумаги "Газпрома" уменьшались в цене на 0,37%, до 6,42 доллара, "Газпром нефти" — дорожали на 3,27%, до 29,23 доллара.

Цена расписок ВТБ росла на 0,09%, до 1,06 доллара, Сбербанка — уменьшалась на 0,22%, до 14,61 доллара. Расписки TCS Group Holding Plc, в которую входит "Тинькофф банк", поднимались в стоимости на 1,21%, до 20,85 доллара.

Бумаги "Норникеля" росли в цене на 0,34%,до 20,98 доллара, "Северстали" — на 0,03%, до 15,52 доллара, НЛМК — дешевели на 0,12%, до 25,07 доллара.

Цена ГДР "Магнита" увеличивалась на 0,69%, до 13,77 доллара, "Ленты" — уменьшалась на 0,07%, до 3,58 доллара. Расписки АФК "Система" дешевели на 0,15% и стоили 2,67 доллара.