МОСКВА, 22 мая — ПРАЙМ. Основные биржевые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в среду закрылись в основном ростом, при этом китайские рынки опустились на фоне сообщений о том, что США могут расширить "черный список" компаний, куда уже внесена Huawei, свидетельствуют данные бирж.

По итогам торгов Shanghai Composite снизился на 0,49%, до 2891,7 пункта, Shenzhen Composite — на 0,51%, до 1540,85 пункта, гонконгский индекс Hang Seng Index увеличился на 0,18%, до 27705,94 пункта, южнокорейский KOSPI вырос на 0,18%, до 2064,86 пункта. Австралийский S&P/ASX 200 поднялся на 0,16%, до отметки в 6510,7 пункта, японский Nikkei 225 — на 0,05%, до 21283,37 пункта.

Оказали давление на индексы Китая новости о возможном расширении США "черного списка". Ранее в среду СМИ сообщили, что Вашингтон рассматривает возможность введения ограничительых мер в отношении китайской компаний Hikvision, одного из крупнейших производителей систем видеонаблюдения. Другие СМИ отмечали, что в список может быть внесено до пяти компаний из Китая.

Ранее в мае министерство торговли США внесло в "черный список" компанию Huawei, что перекрывает ей путь к покупке компонентов и технологий американских производителей. Но в понедельник Вашингтон сообщил о предоставлении Huawei временных разрешений, которые позволят ей поддерживать имеющиеся коммуникационные сети и предоставлять программные обновления существующим клиентам.

Остальные индексы региона завершили торги в плюсе на фоне позитивной динамики американских рынков. Так, индексы США завершили торги вторника ростом примерно на 1%, торги в стране поддержали новости о послаблениях в отношении Huawei.