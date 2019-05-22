МОСКВА, 22 мая — ПРАЙМ. Российский фондовый рынок в среду днем растет, обновляя исторические высоты по индексу Мосбиржи в районе уровня 2650 пунктов, РТС — около 1300 – максимума за 15 месяцев.

Высокий спрос на рублевый долг поддерживает общий интерес инвесторов к российским фондовым активам, которые растут в цене, несмотря на дешевеющую нефть.

Рублевый индикатор Мосбиржи к 15.27 мск повышался на 0,9% — до 2639 пунктов, долларовый индекс РТС — на 1,1%, до 1293 пунктов, свидетельствуют данные Московской биржи.

НА НОВЫХ МАКСИМУМАХ

Российский фондовый рынок в среду продолжает обновлять исторические высоты по рублевому индексу Мосбиржи, который уже приблизился к отметке 2650 пунктов, РТС подошел вплотную к 1300 пунктам впервые с 28 февраля 2018 года.

Общий интерес к рублевым активам поддерживается высоким спросом на госдолг. Так, Минфин России на аукционе в среду разместил ОФЗ серии 26227 с погашением в июле 2024 года на 72,996 миллиарда рублей при спросе в 162,018 миллиарда. Такой высокий спрос транслируется и на другие российские фондовые активы.

Снижающийся рынок нефти при этом не мешает акциям нефтегазового сектора расти. Инвесторы оценивают данные Американского института нефти (API), который сообщил о неожиданном росте запасов нефти в США за прошлую неделю. Этот показатель увеличился на 2,4 миллиона баррелей.

"ГОЛУБЫЕ ФИШКИ" ЛИДИРУЮТ

В лидерах роста цены среди "голубых фишек" в среду — акции "Газпром нефти" (+3,9%), догоняющие в темпах роста цены материнскую компанию. Также растут бумаги независимого производителя газа "Новатэк" (+3,8%), растут акции "Норникеля" (+2,6%), Сбербанка (+1,9%). Снижаются акции "Мечела" (-0,9%), "Мосэнерго" (-0,5%), акции "Алросы" (-0,5%).

В минусе торгуются акции Кузбасской топливной компании (-9%). Ранее в течение торгов среды они падали на 17,9%, до 123,2 рубля – минимума с апреля 2018 года. Таким образом инвесторы отреагировали на решение совета директоров компании рекомендовать акционерам не выплачивать дивиденды по итогам 2018 года.

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

После обновления рынком максимумов накануне и продолжения движения в рамках устоявшегося среднесрочного восходящего тренда локальные технические цели сместились в сторону 2640-2645 по индексу Мосбиржи, отмечает Василий Карпунин из компании "БКС брокер".

Еще более сильное сопротивление расположено около 2700, однако достижение этой отметки в условиях приближающегося закрытия реестров под дивиденды тяжеловесных бумаг, вызывает вопросы, добавил он.

Дальнейший потенциал роста рынка акций РФ ограничен, так как темпы роста акций "Газпрома", которые выступали основным локомотивом роста, замедлились отметил Гельды Союнов из Альфа-банка.

Активность на рынке акций может снизиться на ожиданиях выхода протокола майского заседания Комитета по операциям на открытом рынке США в среду вечером, добавил он.