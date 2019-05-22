МОСКВА, 22 мая — ПРАЙМ. Курс российской валюты вечером снизил темпы роста против доллара и евро, реагируя на ощутимо подешевевшую нефть.

Высокий интерес к рублевым государственным долговым бумагам и пик налогового периода мая в РФ удерживают курс рубля в плюсе.

Курс доллара расчетами "завтра" на 19.16 мск снижался на 3 копейки — до 64,38 рубля, курс евро — на 11 копеек — до 71,80 рубля.

РУБЛЬ ПОЛУЧАЕТ ПОДДЕРЖКУ ОТ РЫНКА ОФЗ

Рубль в среду повышался против доллара и евро. Высокий спрос на рублевые долговые бумаги является главным фактором поддержки курса российской валюты. Минфин РФ в среду разместил на аукционах ОФЗ двух серий на 96,266 миллиарда рублей (по номиналу), при этом спрос на госбумаги оказался рекордно высоким — 241,486 миллиарда рублей (по номиналу).

При этом рынок нефти вечером усилил снижение в район 70,5 доллара за баррель Brent (-2%), отыгрывая данные Минэнерго США об увеличении на прошлой неделе запасов нефти в стране на 4,7 миллиона баррелей, или на 1% — до 476,8 миллиона баррелей. При этом аналитики ожидали, что запасы снизились на 600 тысяч баррелей.

Впрочем, поддержка рублю сохраняется от пика майского налогового периода в РФ, приходящегося на эту и следующую неделю.

В итоге доллар и евро снижались вечером против рубля на 0,1-0,2%. Рублевая цена нефти сползла в район отметки 4,55 тысячи рублей за баррель сорта Brent.

ПРОГНОЗЫ

Риск-аппетит на российском рынке уверенно растет, как на той части, где торгуются акции, так и на облигационном поприще, отмечает эксперт компании "БКС Брокер" Иван Копейкин.

"Рубль в этом плане несколько отстает, то есть он, конечно, укрепляется, но даже локальные максимумы пока обновить не в силах, что преимущественно связано с общим бегством из развивающихся валют в последние неделю", — добавил он.

Техническим уровнем поддержки для доллара выступает диапазон 64-64,1 рубля, при его достижении возможен краткосрочный отскок в район 64,4 рубля, по паре с евро уровень поддержки находится около 71,5 рубля, считает Игорь Костырко из компании "Универ сбережения".

Николай Ребенок из компании "НПФ Согласие" отмечает нарастающую напряженность в мире. "Риски замедления экономик многих стран никуда не делись", — добавляет он.

"До конца текущей недели пара рубль/доллар будет находиться в диапазоне 64-64,8", — оценил эксперт.