МОСКВА, 22 мая /ПРАЙМ/. Система быстрых платежей, которая позволит клиентам профессиональных участников фондового рынка мгновенно перечислять денежные средства на брокерские счета и счета доверительного управления, используя систему выставления счетов в интернет-банк пользователя (клиента), может заработать до конца 2019 года, говорится в сообщении Московской биржи.

Московская биржа, Национальная ассоциация участников фондового рынка (НАУФОР) и Национальная система платежных карт (НСПК) провели презентацию новой схемы проведения платежей на базе Системы быстрых платежей (СБП) в рамках конференции "Российский фондовый рынок 2019".

"Ожидается, что данный сервис будет доступен клиентам до конца 2019 года", — указывается в сообщении торговой площадки.

Подключение и взаимодействие брокеров с расчетной инфраструктурой СБП в новой схеме проведения платежей будет осуществляться посредством API интерфейса, говорится в сообщении. Частные инвесторы получат возможность зачислить денежные средства, сформировав счет в личном кабинете на сайте или в мобильном приложении брокерской компании, и подтвердить платеж через мобильное приложение своего банка, поясняется там же.

"Подобный сервис позволит брокерам и их клиентам снизить издержки на перевод денежных средств, обеспечить мгновенные переводы денежных средств для приобретения ценных бумаг и тем самым, повысить конверсию при привлечении клиентов онлайн", — комментирует член правления, управляющий директор по фондовому рынку Московской биржи Анна Кузнецова.

Координацию разработки новой системы осуществляет Московская биржа и НАУФОР. Разработку технической базы ведут НСПК и Ассоциация ФинТех.