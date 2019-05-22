МОСКВА, 22 мая /ПРАЙМ/. Курс доллара к основным мировым валютам продолжает слабо снижаться после публикации протокола последнего заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, оставившего рынок без дополнительных подробностей по политике регулятора, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 22.00 мск курс евро к доллару рос до 1,116 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1158 доллара за евро. Курс доллара к иене опускался до 110,28 иены со 110,49 иены за доллар. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) снижался на 0,02%, до 98,04 пункта.

Опубликованный в среду вечером протокол заседания американского регулятора не стал откровением для инвесторов. Согласно документу, участники встречи вновь отметили, что ФРС займет "терпеливую" позицию по ставке, даже при улучшении экономических условий. Члены комитета по открытым рынкам выразили обеспокоенность по поводу низких уровней инфляции в стране, однако возможность понижения ставки в будущем не поднималась на заседании.

Аналогичные опасения уже были высказаны на этой неделе президентом федерального банка Сент-Луиса Джеймсом Буллардом (James Bullard) и президентом банка Чикаго Чарльзом Эвансом (Charles Evans).

"Мы ожидали, что протокол ФРС окажется невыразительным для валютных рынков, учитывая поток выступлений членов ФРС в последние дни", — приводит агентство Рейтер мнение главы европейского отдела BMO Capital Markets Стефана Гало (Stephen Gallo).

Кроме того, с момента проведения заседания 30 апреля — 1 мая ситуация в торговых отношениях США и Китая продолжила развиваться. Так, Штаты ранее в мае внесли китайскую Huawei в "черный список", что спровоцировало на рынке слухи о возможном новом витке торгового конфликта между странами. Таким образом, эти опасения оказались не прокомментированными в протоколе.