МОСКВА, 22 мая /ПРАЙМ/, Елена Лыкова. Российский рынок акций закрылся недалеко от нового исторического максимума по рублевому индексу Мосбиржи, долларовый индекс РТС – вблизи отметки в 1300 пунктов – максимума за 15 месяцев.

В течение торгов рублевый индекс Мосбиржи установил новый исторический максимум на отметке в 2645,7 пункта.

Индекс Мосбиржи к закрытию торгов вырос 0,85% — до 2638,71 пункта, индекс РТС — на 1,07%, до 1292,79 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" к 22.20 мск снижался на 4 копейки — до 64,37 рубля, курс евро — на 8 копеек, до 71,73 рубля.

Июльский фьючерс на нефть марки Brent падал на 1,87% — до 70,83 доллара за баррель.

"Индексы Мосбиржи и РТС к концу торгов среды оставались в плюсе, несмотря на негативный внешний фон, в течение дня обновив максимумы текущего года", — отмечает Елена Кожухова из "Велес Капитала".

"Индексы продолжали расти стремительными темпами. Несколько смятое открытие с попыткой развернуться в коррекцию было достаточно быстро "выкуплено", после чего продолжились агрессивные покупки. Впрочем, у меня, например, нет уверенности, что сегодняшний рост не был отчасти обеспечен принудительным закрытием коротких позиций… В ходе торгов отечественные индексы установили очередные исторические рекорды, лишь к вечеру откатившись чуть-чуть назад на фоне падающей нефти", — комментирует Алексей Коренев из "Финама".

ЛИДЕРЫ РОСТА И СНИЖЕНИЯ

В лидерах роста цены среди "голубых фишек" в среду оказались бумаги "Татнефти" (префы поднялись на 4,53%, обыкновенные акции – на 1,88%), независимого производителя газа "Новатэк" (4,18%), акции "Газпром нефти" (3,54%), АФК "Система" (2%). Также выросли префы "Ленэнерго" (1,98%), акции "Норникеля" (1,73%), ММК (1,67%) и акции "Интер РАО" (1,63%).

"Акции "Новатэка" получили поддержку от новостей о сделке по поставке СПГ во Вьетнам. Бумаги "Газпром нефти" продолжили повышение предыдущего дня после публикации данных о росте прибыли в первом квартале и на фоне надежд на высокие дивиденды", — комментирует Кожухова из "Велес Капитала".

Снизились обыкновенные акции "Россетей" (-2,1%), обыкновенные акции "Мечела" (-1,7%), ТМК (-1,3%) и акции "Русснефти" (-1,25%).

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

По МСФО за первый квартал представит отчет МТС, состоится годовое собрание акционеров "МРСК Урала" и "Кубаньэнерго", акции "Детского мира" будут последний день торговаться в дивидендах, напоминает Коренев из "Финама".

"С фундаментальной точки зрения российский рынок в среду продолжил повышение на внутреннем оптимизме, однако внешний фон пошел на ухудшение, что предупреждает об опасности фиксации прибыли во второй половине недели. Основные риски, в частности, исходят от нефтяного рынка, который временно абстрагировался от геополитической обстановки и сосредоточился на высоком предложении в США", — говорит Кожухова из "Велес Капитала".

Александра Овчинниковва из "Фридом Финанс" полагает, что российские индексы продолжат удерживать достигнутые уровни.