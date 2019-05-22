МОСКВА, 22 мая /ПРАЙМ/. Американские фондовые индексы завершили среду снижением на фоне торгового конфликта между США и Китаем и публикации протоколов Федрезерва, свидетельствуют данные торгов.

Промышленный индекс Dow Jones уменьшился на 0,39%, до 25776,61 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,45%, до 7750,84 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,28%, до 2856,27 пункта.

Инвесторов не успокоило заявление главы Минфина США Стивена Мнучина о том, что администрация сделает все возможное, чтобы американские потребители пострадали как можно меньше от введения новых пошлин на товары из Китая. По словам Мнучина, решение о введении этих новых ограничений еще не принято, на это уйдет 30-45 дней.

СМИ в среду сообщили, что Вашингтон рассматривает возможность введения ограничительных мер в отношении Hikvision, одного из крупнейших производителей систем видеонаблюдения. Ранее в мае в "черный список" США попала и китайская Huawei, что перекрывает компании путь к покупке компонентов и технологий американских производителей.

Акции производителя процессоров и компонентов для мобильных устройств Qualcomm упали на 10,86% на фоне решения суда в США о выявлении фактов нарушения антимонопольного законодательства со стороны компании.

"Похоже, что решение правительства США о временном послаблении ограничений Huawei, дали возможность несколько увеличиться рисковой торговле… Тем не менее, несмотря на вчерашние результаты на рынках акций, мы скептически смотрим на восстановление в долгосрочной перспективе", — приводит агентство MarketWatch слова старшего рыночного аналитика JFD Group Хараламбоса Писсуроса (Charalambos Pissouros).

Бумаги Tesla потеряли 6% после рекомендации аналитиков Citigroup, прогнозирующих падение акций компании на 80%. Apple подешевел на 2,05% на фоне сообщения экспертов о возможности снижения прибыли на акцию корпорации на 29% в случае запрета продажи ее продуктов в Китае в ответ на санкции по Huawei.

Согласно протоколу заседания ФРС, участники встречи вновь отметили, что регулятор займет "терпеливую" позицию по ставке, даже при улучшении экономических условий. Члены комитета по открытым рынкам выразили обеспокоенность по поводу низких уровней инфляции в стране, однако возможность понижения ставки в будущем не поднималась на заседании.