МОСКВА, 23 мая /ПРАЙМ/. Банк России ведет юридическую работу для подачи исков к собственникам и менеджменту ряда негосударственных пенсионных фондов (НПФ) с требованием о возмещении убытков, заявила председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.

"Мы видим, что разные пенсионные фонды показывают разные результаты, и разброс доходности достаточно большой… Нужно создавать стимулы для повышения эффективности управления пенсионными накоплениями. Мы это делали и делаем", — сказала она в интервью газете "Известия".

По ее словам, введена так называемая фидуциарная ответственность негосударственных пенсионных фондов. Это означает, что они должны возмещать убытки, если будет доказано, что они вложились в активы не на наилучших условиях, существующих на рынке, рассказала Набиуллина, отметив, что по этому направлению пока ни одного случая применения санкций за нарушение не было.

Глава ЦБ сказала, что есть и второе направление: требование о возмещении убытков собственниками и менеджментом, которые довели фонды до плачевного состояния. "Сейчас ведется юридическая работа для подачи таких исков", — отметила она.

"Есть некоторое количество. Из тех, кого можно назвать, — фонды, входящие в крупные группы, которые сейчас находятся на санации", — сказала она, отвечая на вопрос, о каком количестве фондов идет речь.