МОСКВА, 23 мая /ПРАЙМ/. Председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина выразила надежду, что законопроект о санации негосударственных пенсионных фондов (НПФ) будет внесен в Госдуму в осеннюю сессию.

"Мы его (законопроект о санации НПФ) готовим. Пока нет института санации пенсионных фондов, а на наш взгляд, он нужен. Да, существует система гарантирования, но она касается обязательных пенсионных накоплений, а если НПФ сталкивается с трудностями, то могут пострадать пенсионные резервы, которые многие годы аккумулировались по корпоративным пенсионным программам. В ряде случаев может оказаться более эффективным механизм санации", — сказала она в интервью газете "Известия".

"Мы надеемся, что законопроект будет внесен, скорее всего, в осеннюю сессию", — добавила Набиуллина.

ЦБ РФ в марте представил ключевые моменты разработанной совместно с Минфином России концепции механизма санации НПФ.

Ранее заместитель председателя ЦБ РФ Владимир Чистюхин заявлял, что цели санации фондов будут традиционны: защита интересов участников, вкладчиков и застрахованных лиц негосударственных пенсионных фондов, сохранение доверия населения к финансовым институтам и к отрасли НПФ, поддержание конкуренции на рынке и минимизация негативных последствий для финансовых и иных рынков в случае возникновения у НПФ финансовых проблем.