МОСКВА, 23 мая — ПРАЙМ. Рубль с утра слегка корректируется вниз к доллару и стабилен к евро на фоне дешевеющей нефти. Снижение европейской валюты на форексе в район 1,113 доллара препятствует ее укреплению и на российском рынке.

Курс доллара расчетами "завтра" на 10.05 мск повышался на 10 копеек — до 64,49 рубля, курс евро снижался на 1 копейку — до 71,81 рубля, следует из данных Московской биржи.

Стоимость нефти утром снижается на 0,9% — до 70,34 доллара за баррель марки Brent.