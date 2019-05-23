МОСКВА, 23 мая — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний в четверг снижаются в цене на Лондонской фондовой бирже (LSE), дорожают лишь расписки "Ленты", свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 10.33 мск глобальные депозитарные расписки (GDR) "Роснефти" дешевели на 0,42%, до 6,4 доллара, "Лукойла" — на 1,64%, до 81,74 доллара, "Новатэка" — на 1,23%, до 200,3 доллара. Бумаги "Газпрома" уменьшались в цене на 1,47%, до 6,37 доллара, "Газпром нефти" — на 0,51%, до 29,25 доллара.

Стоимость бумаг ВТБ уменьшалась на 1,07%, до 1,06 доллара, Сбербанка — на 1,53%, до 14,67 доллара. Расписки TCS Group Holding Plc, в которую входит "Тинькофф банк", дешевели на 0,84%, до 20,62 доллара.

ГДР "Норникеля" снижались в цене на 0,77%,до 21,18 доллара, "Северстали" — на 1,15%, до 15,49 доллара, НЛМК — дешевели на 1,02%, до 25,14 доллара.

Цена расписок "Магнита" опускалась на 0,92%, до 13,74 доллара, "Ленты" — росла на 0,07%, до 3,59 доллара. Расписки АФК "Система" дешевели на 0,51%, до 2,74 доллара.