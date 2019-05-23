МОСКВА, 23 мая — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы в четверг опускаются на 1-1,6% после выхода негативной статистики по еврозоне, при этом продолжают сдерживать мировые фондовые рынки риски вокруг торговли, связанные с США и КНР, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 12.09 мск британский индекс FTSE 100 снижался на 1,08%, до 7254,63 пункта, французский CAC 40 — на 1,5%, до 5298,05 пункта, немецкий DAX — на 1,6%, до 11973,84 пункта.

Ранее в среду исследовательская организация Markit Economics сообщила, что композитный индекс деловой активности в промышленности и сфере услуг (PMI) 19 стран еврозоны, по предварительной оценке, в мае вырос слабее ожиданий — до 51,6 пункта с 51,5 пункта в апреле. Ожидался рост до 51,7 пункта. Индексы для сферы услуг и сферы промышленности также оказались ниже прогнозов.

При этом статданные по Германии, крупнейшей экономики Европы, в основном оказались слабее прогнозов экспертов. Индексы деловой активности в сфере услуг и сфере промышленности Германии не оправдали ожиданий экспертов. Индекс делового климата в Германии, по данным исследовательского института IFO, упал до 97,9 пункта в мае против уровня апреля в 99,2 пункта.

Риски вокруг США и КНР продолжают сдерживать мировые рынки. Ранее в мае Вашингтон внес китайскую компанию Huawei в "черный список", который перекрывает ей путь к покупке компонентов и технологий американских производителей. После это СМИ сообщали о том, что ряд поставщиков и партнеров Huawei прекратили сотрудничество с ней, а список компаний может быть расширен.

Отношения с Huawei в среду приостановили японские сотовые операторы SoftBank и KDDI (au), объявив, что откладывают намеченное на 24 мая начало продаж телефонов производства Huawei. Чуть позже с аналогичным заявлением выступил и сотовый оператор NTT Docomo. Компании также приостановили прием предварительных заявок на покупку новых моделей китайского производителя, в частности, P30 lite. Google уже приостановила сотрудничество с Huawei в сферах, требующих передачи оборудования, ПО и технических услуг за исключением тех, которые являются общедоступными по открытой лицензии.