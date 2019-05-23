МОСКВА, 23 мая — ПРАЙМ. Российский рынок акций снижается по основным индексам вслед за зарубежными площадками и нефтью, следует из динамики торгов на Московской бирже.

Индекс Мосбиржи к 16.27 мск снижался на 0,57%, до 2623,67 пункта, индекс РТС падал на 1,29%, до 1276,05 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" рос на 38 копеек, до 64,77 рубля, курс евро — на 16 копеек, до 71,99 рубля.

Июльский фьючерс на нефть марки Brent падал на 2,6%, до 69,1 доллара за баррель.

"Российский рынок после двухдневного ралли сменил вектор и опустился в "красную зону". На этот раз индексы не смогли проигнорировать ухудшение внешнего фона", — отмечает Анастасия Попова из компании "БКС брокер".

"Поводами для распродаж на финансовых рынках стали высказывания китайской и американской сторон о текущем состоянии торговых переговоров. Председатель Китая призвал граждан готовиться к трудным временам, а министр финансов США отметил отсутствие готовности Вашингтона продолжать переговоры", — комментирует София Кирсанова из УК "Райффайзен капитал".

Основные европейские площадки падают в пределах 1,7%, фьючерсы на американские индексы – на 1-1,3%.

ЛИДЕРЫ РОСТА И ПАДЕНИЯ

Акции ритейлера Х5 дешевеют на 3,3% на фоне торгов без дивидендов.

Бумаги "Мечела" также падают — префы на 4,33%, обыкновенные акции на 4,24% — на фоне слабых операционных результатов, оценивают эксперты. "Несмотря на обещания менеджмента, производственные результаты мало того что не восстановились, они продолжают свое падение", — говорит Сергей Сиделев из компании "БКС брокер".

Так, выручка компании за первый квартал 2019 года по МСФО осталась на уровне квартала годом ранее и составила 74,9 миллиарда рублей.

В лидерах снижения также – обыкновенные акции "Ростелекома" (-2,96%), "Русала" (-2,54%), префы "Татнефти" (-1,93%) и бумаги Сбербанка (префы снижаются на 1,19%, обыкновенные акции – на 1,95%).

При этом от более сильного падения отечественные индексы удерживают котировки "Газпрома", который имеет значительный вес в подсчете индексов Мосбиржи и РТС.

Рыночная капитализация "Газпрома" в четверг превысила 5 триллионов рублей, цена акций компании обновила максимум почти за восемь лет.

К текущему моменту бумаги газового концерна дорожали на 0,09%, до 208,29 рубля, а ранее в четверг поднимались до 212,18 рубля – максимума с июня 2011 года.

Газовый концерн удерживается на втором месте среди российских компаний после Сбербанка, рыночная капитализация которого составляет около 5,2 триллиона рублей.

Акции МТС растут на 0,91% на фоне позитивной отчетности по МСФО за первый квартал 2019 года. Так, выручка МТС выросла на 9,4% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, до 118 миллиардов рублей, чистая прибыль — на 14,1%, до 17,6 миллиарда.

Также среди лидеров роста – акции АФК "Система" (2,59%), обыкновенные акции "Россетей" (2,38%), акции "Алросы" (1,42%), ОГК-2 (1,22%), ВТБ (1,05%).

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

После двух дней уверенного роста участники торгов на отечественном рынке решили зафиксировать прибыль, считает Попова.

Анастасия Соснова из компании "Фридом финанс" предполагает, что рублевый индекс Мосбиржи завершит сессию в диапазоне 2620-2630 пунктов.

При этом Елена Кожухова из компании "Велес капитал" полагает, что в ближайшие дни у игроков на повышение остаются неплохие шансы на возвращение к покупкам после временной передышки.