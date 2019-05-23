МОСКВА, 23 мая — ПРАЙМ. Американские фондовые индексы в четверг снижаются на рисках обострения торгового конфликта между США и Китаем, которые остаются без признаков разрешения, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 17.45 мск индекс промышленный индекс Dow Jones снижался на 0,24%, до 25456,75 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 1,32%, до 7648,83 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 1,15%, до 2823,52 пункта.

Как сообщает агентство Рейтер, ранее в четверг представитель министерства иностранных дел Китая заявил, что страна открыта для новых торговых переговоров с США, но пока никакого нового общения сторон не было и напряженность остается высокой. При этом в минкоммерции КНР заявили, что Штаты должны исправить допущенные ошибки, если они заинтересованы в продолжении торговых переговоров с Китаем и прекращении торгового противостояния.

На фоне эскалации введения взаимных торговых пошлин сторонами китайская высокотехнологическая компания Huawei в середине мая попала в "черный список" США, что перекрывает ей путь к покупке компонентов и технологий американских производителей. Позднее власти США объявили о предоставлении Huawei временных разрешений до 19 августа, которые позволят ей поддерживать имеющиеся коммуникационные сети и предоставлять программные обновления существующим клиентам.

После решения США японские сотовые операторы SoftBank, NTT Docomo и KDDI (au) объявили, что откладывают намеченное на 24 мая начало продаж новых моделей телефонов производства Huawei и приостанавливают прием предварительных заказов. О приостановке приема предзаказов на телефоны 5G от Huawei объявил и ряд британских мобильных операторов. Google уже приостановила сотрудничество с Huawei в сферах, требующих передачи оборудования, ПО и технических услуг, за исключением тех, которые являются общедоступными по открытой лицензии.