МОСКВА, 23 мая — ПРАЙМ. Акции ВТБ, второго по активам российского банка, взлетели более чем на 10% и обновили максимум с ноября прошлого года на информации о том, что банк заложил в новую стратегию развития на 2019-2022 годы дивидендные выплаты в размере 50% чистой прибыли по МСФО, следует из данных Московской биржи.

К 18.42 мск акции ВТБ росли на 10,19% — до 3,877 копейки (уже подскакивали на 10,5%, до 3,895 копейки — максимум с 19 ноября 2018 года), при этом индекс Мосбиржи снижается на 0,82%.

Информация по дивидендам содержится в презентации банка ко дню аналитика. В ней указывается, что ВТБ заложил в новую стратегию развития на 2019-2022 годы дивидендные выплаты в размере 50% чистой прибыли по МСФО.

Чистая прибыль группы по МСФО в прошлом году составила 178,8 миллиарда рублей. Наблюдательный совет ВТБ ранее рекомендовал направить на дивиденды 15% чистой прибыли по МСФО, что составляет 26,8 миллиарда рублей. Остальная часть прибыли банка пойдет на повышение достаточности капитала.

О том, что ВТБ вернется к практике выплаты дивидендов в 50% от прибыли уже по итогам 2019 года говорил ранее первый вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов, который также является председателем набсовета ВТБ. Он тогда напомнил, что внедрение стандартов "Базеля III" потребовало от ВТБ докапитализации в 450 миллиардов рублей в период 2017-2019 годов.

Глава ВТБ Андрей Костин ещё в конце прошлого года не исключал, что выплаченные ВТБ дивиденды по итогам 2018 года, скорее всего, составят меньше 50% от прибыли. Он неоднократно говорил, что первоочередная цель для банка — соответствие требованиям нормативов "Базеля III" по капиталу. В 2017 году дивидендные выплаты ВТБ составили 73,5 миллиарда рублей, или 61% чистой прибыли по МСФО и 73% от РСБУ.

По февральскому прогнозу ВТБ, банк ожидает чистую прибыль по МСФО по итогам 2019 года в районе 200 миллиардов рублей. В 2022 году ВТБ закладывает цель выйти на уровень чистой прибыли по МСФО более 300 миллиардов рублей.

Годовое собрание акционеров ВТБ, на котором, в том числе, будут утверждаться дивидендные выплаты по итогам 2018 года, состоится 5 июня в Санкт-Петербурге. Основным акционером ВТБ с долей 60,9% является Росимущество.