МОСКВА, 23 мая — ПРАЙМ. Российский рынок акций значительно снизился вместе с зарубежными площадками на фоне ухудшения настроений глобальных инвесторов и обвала нефтяных котировок более чем на 5% по марке Brent, следует из динамики торгов на Московской бирже.

Индекс Мосбиржи к закрытию торгов снизился на 0,76% — до 2618,61 пункта, индекс РТС — на 1,34%, до 1275,42 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" к 20.09 мск рос на 41 копейку — до 64,8 рубля, курс евро — на 60 копеек, до 72,42 рубля.

Июльский фьючерс на нефть марки Brent падал на 5,38% — до 67,17 доллара за баррель.

"На фоне падения нефти на 4% и западных фондовых индексов более чем на процент, снижение индекса Мосбиржи выглядит достаточно умеренным. При этом отметим, что с технической точки зрения на графике индекса Мосбиржи ничего не изменилось", — комментирует Богдан Зварич из Промсвязьбанка.

ЛИДЕРЫ РОСТА И СНИЖЕНИЯ

Акции ВТБ, второго по активам российского банка, взлетели на вечерних торгах на 10,5%, до 3,89 копейки — максимума с 19 ноября 2018 года на информации о том, что банк заложил в новую стратегию развития на 2019-2022 годы дивидендные выплаты в размере 50% чистой прибыли по МСФО. К закрытию торгов акции ВТБ выросли на 10,13% — до 3,875 копейки.

Рыночная капитализация "Газпрома" в четверг в ходе торгов превысила в моменте 5 триллионов рублей, цена акций компании обновила максимум почти за восемь лет.

К закрытию торгов бумаги газового концерна подорожали на 0,37%, до 208,86 рубля, и уже дорожали до 212,18 рубля – максимума с июня 2011 года.

Газовый концерн удерживается на втором месте среди российских компаний после Сбербанка, рыночная капитализация которого составляет около 5,2 триллиона рублей (вместе с префами).

Акции МТС выросли на 1,91% на фоне позитивной отчетности по МСФО за первый квартал 2019 года.

Так, выручка МТС по МСФО в первом квартале выросла на 9,4% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года — до 118 миллиардов рублей. Чистая прибыль МТС увеличилась на 14,1% — до 17,6 миллиарда рублей.

Также среди лидеров роста – акции АФК "Система" (2,32%), обыкновенные акции "Россетей" (2,12%), акции ОГК-2 (1,49%), "Полюса" (1,35%), ТГК-1 (1,19%) и акции "Алросы" (0,96%).

Акции Х5 упали на 3,93% на фоне торгов без дивидендов.

Бумаги "Мечела" также упали: префы – на 3,56%, обыкновенные акции — на 4,25% на фоне слабых операционных результатов за первый квартал 2019 года и данных по МСФО за этот же период, оценивают эксперты.

Также в лидерах снижения – акции "Сафмар Финансовые инвесиции" (-4,21%), акции "Русала" (-3,74%), префы "Татнефти" (-2,83%), бумаги Сбербанка (префы упали на 1,73%, обыкновенные акции – на 2,78%), обыкновенные акции "Ростелекома" (-2,49%), а также акции "Яндекса" (-2,47%) и депозитарные расписки En+ (-2,21%).

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Индексы Мосбиржи и РТС завершили торги в минусе, который вполне укладывается в рамки краткосрочной коррекции после повышения предыдущих дней, отмечает Елена Кожухова из "Велес Капитала".

Следующими важными поддержками для индикаторов выступят отметки 2600 и 1260 пунктов соответственно, тревожным для краткосрочных "быков" сигналом стало бы закрепление индексов ниже 2570 и 1250 пунктов, подсчитала она.

"Настроения на мировых фондовых и сырьевых площадках во второй половине недели пошли на спад, усугубляясь новой порцией не самых сильных макроэкономических данных и прогнозов. Рынок РФ пока сохраняет относительный иммунитет к мировому пессимизму, но если сильные продажи продолжатся, российские "быки" также могут приступить к более активной фиксации прибыли", — комментирует аналитик.

Александр Овчинникова из "Фридом Финанс" в пятницу ожидает продолжение коррекции с учетом того, что торговая активность в последний день недели традиционно слабеет. Она полагает, что индекс Мосбиржи в пятницу будет колебаться в пределах 2600-2630 пунктов, РТС — 1250-1280 пунктов.