МОСКВА, 23 мая — ПРАЙМ. Цена на золото в четверг вечером повышается на фоне опасений, что эскалация торговой борьбы между США и Китаем повлияет на экономический рост и спрос на металлы, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 20.25 мск цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex повышалась на 11,95 доллара, или на 0,94%, до 1286,15 доллара за тройскую унцию. Стоимость июльского фьючерса на серебро увеличивалась на 1,14%, до 14,613 доллара за унцию.

Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) снижался на 0,23%, до 97,81 пункта. Снижение доллара оказывает положительное влияние на стоимость золота, которое в таком случае становится дешевле для инвесторов, владеющих другой валютой.

Участники торгов обращают внимание на новости вокруг политики США в отношении китайских технологических компаний.

Инвесторы опасаются, что и взаимные пошлины двух стран, и другие ответные ограничительные меры будут тормозить глобальный рост, особенно в технологическом секторе. Трейдеры учитывают риски развития технологической "холодной войны" между двумя крупнейшими экономиками мира, сообщает агентство Рейтер.

Компания Huawei в середине мая попала в "черный список" США, что перекрывает ей путь к покупке компонентов и технологий американских производителей. После решения Вашингтона японские сотовые операторы SoftBank, NTT Docomo и KDDI (au) объявили, что откладывают намеченное на 24 мая начало продаж новых моделей телефонов производства Huawei и приостанавливают прием предварительных заказов. О приостановке приема предзаказов на телефоны 5G от Huawei объявил и ряд британских мобильных операторов.