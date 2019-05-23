МОСКВА, 23 мая /ПРАЙМ/. Основные фондовые индексы Европы по итогам торгов четверга значительно ослабли, реагируя на целый ряд негативных факторов — от торговой ситуации между США и Китаем и макростатистики Германии до ситуации с Brexit, свидетельствуют данные бирж.

По итогам торгов британский FTSE 100 снизился на 1,41%, до 7231,04 пункта, французский CAC 40 — на 1,81%, до 5281,37 пункта, немецкий DAX — на 1,78%, до 11952,41 пункта.

Ключевым фактором снижения на торгах в четверг стало, как и в предыдущие дни, развитие торгового конфликта между США и Китаем. Как отметил Международный валютный фонд (МВФ) в своем исследовании, опубликованном ранее в четверг, напряженность в торговых отношениях между ними негативно сказывается на потребителях и многих производителях в обеих странах.

Кроме того, исследовательский институт IFO сообщил ранее в четверг, что индекс делового климата в Германии в мае опустился до 97,9 пункта с показателя апреля в 99,2 пункта. Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, ожидали сохранение индекса на уровне апреля.

"Учитывая неопределенность с Brexit и торговую напряженность между США и Китаем, которая может нанести больший урон экономике ЕС, любая отсрочка (выхода Британии из ЕС — ред.) после выборов в европарламент… скорее всего окажется недолгой", — приводит агентство Рейтер мнение аналитика FXTM Джамиля Ахмада (Jameel Ahmad).

Голосование на выборах в Европарламент проходит в четверг в Великобритании. При этом сами британцы больше озабочены разногласиями в национальном парламенте — часть консерваторов и членов правительства спорит о том, каким образом им отправить в отставку действующего премьера Терезу Мэй.