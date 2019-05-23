МОСКВА, 23 мая /ПРАЙМ/. Курс доллара снижается к основным мировым валютам в четверг на фоне обеспокоенности за экономику Штатов и после выхода статистики по продажам новостроек в апреле, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 21.20 мск курс евро к доллару рос до 1,1183 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1152 доллара за евро. Курс доллара к иене опускался до 109,52 иены со 110,34 иены за доллар. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) снижался на 0,17%, до 97,87 пункта.

Продажи новых домов в США в апреле упали на 6,9% по сравнению с пересмотренным показателем марта — до 673 тысяч, сообщило в четверг бюро переписи населения министерства торговли США. Снижение оказалось самым значительным с декабря 2017 года, сообщает издание The Wall Street Journal.

Газета отмечает, что инвесторы предпочитали покупать "относительно безопасные" казначейские бумаги США и распродавать акции компаний из-за беспокойства по поводу экономики и торговой напряженности. Согласно данным Tradeweb, которые приводит газета, доходность 10-летних казначейских облигаций в четверг снизилась до 2,317% по сравнению с 2,393% в среду. Доходность падает по мере роста стоимости облигаций, а более низкая доходность госбумаг делает доллар США менее привлекательным для инвесторов.