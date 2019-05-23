МОСКВА, 23 мая /ПРАЙМ/, Дмитрий Майоров. Курс рубля вечером в четверг ощутимо снижается к доллару и евро на фоне провала рынка нефти более чем на 5%, в район 67 долларов за баррель сорта Brent.

Помимо этого, коррекция после двух дней роста российской валюты вполне закономерна и на фоне снижения аппетита к риску на мировых площадках.

Курс доллара к рублю расчетами "завтра" на 22.37 мск повышался на 45 копеек, до 64,84 рубля, курс евро — на 64 копейки, до 72,46 рубля.

КОРРЕКЦИЯ РУБЛЯ

Российская валюта в четверг вечером существенно снижается. Основной импульс пришел от провалившихся в район 67 долларов за баррель нефтяных котировок марки Brent.

Цены на нефть упали после выхода данных минэнерго США о том, что за неделю по 17 мая коммерческие запасы нефти увеличились на 4,7 миллиона баррелей, или на 1% — до 476,8 миллиона баррелей. Аналитики ожидали снижения показателя на 0,6 миллиона баррелей. Выросла и добыча в США за отчетный период — на 100 тысяч баррелей в сутки, до 12,2 миллиона баррелей в день.

Ведомство также отметило неожиданный рост запасов бензина (на 3,7 миллиона баррелей) и дистиллятов (на 800 тысяч баррелей). А запасы нефти на крупнейшем в стране терминале в Кушинге (Cushing) выросли на 1,3 миллиона баррелей — до 49,1 миллиона баррелей.

Общее снижение аппетита к риску на мировых финансовых площадках также давит на курс валют развивающихся рынков, в частности, рубля. Инвесторы опасаются эскалации торговой войны между США и Китаем после введения Америкой ограничений на отдельные высокотехнологичные компании этой страны.

В итоге доллар и евро вечером повышались на 0,7-0,9% к рублю. Определенную поддержку оказывает пик налогового периода мая, приходящийся на конец этой и начало следующей недели, и экспортеры воспользовались подскочившим курсом валюты для конвертации ее в рубли. Рублевая цена нефти провалилась в район отметки 4,4 тысячи рублей за баррель с недавних 4,65 тысячи рублей.

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Бегство от риска и рост доллара сегодня происходят практически во всех мировых валютах, и рубль здесь не исключение, отмечает эксперт компании "БКС брокер" Иван Копейкин. Ключевой негативный момент здесь — очередная эскалация торговых войн: Китай чётко дал понять, что не приемлет никакого неравноправного соглашения, а президент США Дональд Трамп рассматривает только такие, добавил он.

"В свою очередь, опубликованный вчера протокол заседания ФРС не стал откровением для инвесторов. Согласно документу, участники встречи вновь отметили, что регулятор займет "терпеливую" позицию по ставке, даже при улучшении экономических условий. В целом картина ближайших дней для рубля довольно противоречива и, вероятно, в ближайшем будущем он останется торговаться вблизи текущих уровней, как в паре с долларом (64,7), так и в паре с евро (72)", — ожидает Копейкин.

Завтрашний день на валютном рынке не предвещает каких-либо эксцессов для рубля, также считает Андрей Хохрин из компании "Иволга капитал" "Скорее всего, российскую валюту ожидает дальнейшая консолидация. В пятницу доллар проторгуется в диапазоне 63,5– 65,2 рубля, евро — в диапазоне 70,6-72,5", — добавил он.