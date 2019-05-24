МОСКВА, 24 мая /ПРАЙМ/. Сбербанк, крупнейшая кредитная организация в РФ, соберет в пятницу, 24 мая, на годовое собрание своих акционеров.

Акционерам предстоит утвердить решение о размере дивидендов по итогам 2018 года, избрать новый состав наблюдательного совета, а также утвердить назначение нынешнего главы банка Германа Грефа на новый срок.

НОВЫЙ СРОК ГЕРМАНА ГРЕФА

Акционеры Сбербанка в пятницу должны будут решить, останется ли Греф президентом, председателем правления крупнейшего российского банка еще на четыре года. Этот пост он занимает с ноября 2007 года. Акционеры Сбербанка избирали его три раза. Нынешние полномочия Грефа истекают к декабрю 2019 года.

Похоже, что "болельщикам" инкумбента волноваться не о чем: когда Греф сообщил о решении выдвинуть его кандидатуру на должность президента банка, то добавил, что этот вопрос обсуждался с акционерами последние два месяца и он дал согласие на продление контракта только после того, как убедился, что курс, который был выбран для банка, ими поддерживается.

Кроме того, президент РФ Владимир Путин в марте отметил хорошую организацию работу Сбербанка под руководством Грефа, а министр экономического развития Максим Орешкин, который входит в наблюдательный совет Сбербанка, также заявил о поддержке кандидатуры Грефа на должность президента банка.

Однако на этом вопросы, связанные с самой главной должностью в банке, в повестке годового собрания не заканчиваются. Акционеры также будут голосовать за отказ в будущем выбирать президента, председателя правления банка и досрочно прекращать его полномочия. Планируется, что этот вопрос будет находиться в компетенции наблюдательного совета.

ДИВИДЕНДЫ БЬЮТ РЕКОРДЫ

Основным вопросом годовых собраний акционеров традиционно становится выплата дивидендов. Греф на годовом собрании Сбербанка в 2018 году говорил, что последующие годы будут "не хуже" для акционеров банка и оказался прав. Акционерам в пятницу предложено утвердить дивиденды за прошлый год в размере 16 рублей на акцию, или 361,4 миллиарда рублей, что на треть выше дивидендов за 2017 год и станет рекордом для банка.

Сбербанк по итогам 2018 года заработал и рекордную чистую прибыль по МСФО — в размере 831,7 миллиарда рублей. А наблюдательный совет банка рекомендовал направить 43,5% от этой суммы на выплату дивидендов акционерам.

Контрольный пакет акций Сбербанка находится у ЦБ РФ, ему принадлежат 52,32% обыкновенных акций. Доля ЦБ в уставном капитале банка — 50% плюс одна акция, юрлиц-нерезидентов — 45,64%, юрлиц-резидентов — 1,52%, частных инвесторов — 2,84%.

РОКИРОВКА РЕКТОРОВ

Акционерам Сбербанка на годовом собрании также предложено переизбрать наблюдательный совет в нынешнем составе за одним исключением – ректор РАНХиГС Владимир Мау решил не переизбираться в качестве независимого директора, и вместо него была впервые выдвинута кандидатура ректора МФТИ Николая Кудрявцева.

Остальные тринадцать действующих членов выдвинуты заново. Это, помимо Грефа и Орешкина, зампред правления банка Белла Златкис, экс-глава ЦБ Сергей Игнатьев (председатель набсовета), первые зампреды ЦБ Сергей Швецов и Ольга Скоробогатова, главный аудитор ЦБ Валерий Горегляд, начальник главного управления ЦБ по Центральному федеральному округу Надежда Иванова.

Кроме того, в набсовете участвуют ещё пять независимых директоров – бывший первый зампред ЦБ Геннадий Меликьян, бывший премьер-министр Финляндии Эско Ахо, ректор Сколковского института науки и технологий Александр Кулешов, инвестиционный консультант Надя Уэллс и интернет-инвестор Леонид Богуславский.