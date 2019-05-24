МОСКВА, 24 мая — ПРАЙМ. Сбербанк в настоящее время ведет переговоры с Банком России о присоединении к системе быстрых платежей, в итоге банк будет подключен к системе, но на определенных экономических условиях, заявил глава банка Герман Греф в интервью газете "Коммерсант".

"Мы ведем переговоры с ЦБ и надеемся, что удастся найти компромисс. Мы будем подключены, но на определенных условиях, которые создают смысл для дальнейшего развития системы. Мы их (условия — ред.) пока обсуждаем. Речь в первую очередь об экономических условиях и безопасности", — сказал он.

При этом Греф отметил, что если Сбербанк подключат принудительно, бизнес-модель будет сложно просматриваться. "Но мир на сегодняшней ситуации не остановился, мы очень много инвестируем в придумывание новых возможностей и технологий. Мы были первыми на рынке и не пользовались никакими преференциями. При этом мы никому не запрещали работать, напротив, открыли возможность подключения к системе других банков. Зачем регулятору создавать альтернативно-принудительное счастье вместо отслеживания недискриминационного партнерства, для меня неясно", — сказал он.

Глава Сбербанка напомнил, что к собственной системе переводов банка уже подключились "Тинькофф банк", Совкомбанк, "Евросеть", "Связной" и Webmoney. По его словам, есть еще банки, готовые подписать соглашения о присоединении.

Банк России в начале года запустил систему быстрых платежей. Сбербанк пока не спешит присоединяться к ней: он развивает свою систему денежных переводов параллельно ЦБ. При этом Греф не раз выступал против обязательного присоединения банков к системе быстрых платежей. В марте он говорил, что Сбербанк продолжает вести диалог с ЦБ и готовит подходы, которые помогут урегулировать ситуацию.

В конце января глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина отмечала, что подключение к системе быстрых платежей должно стать обязательным, в первую очередь для системно значимых банков. Изначально регулятор предполагал, что подключение к системе будет добровольным. Согласно проекту указания ЦБ РФ, системно значимые банки РФ могут обязать присоединиться к системе быстрых платежей с 1 сентября 2019 года, банки с универсальной лицензией – с 1 апреля 2020 года.