МОСКВА, 24 мая — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в пятницу утром растут в рамках коррекции после падения на 4-5% в четверг, что было вызвано ожиданиями дальнейшего увеличения запасов этого сырья в США, а также негативного влияния на всю мировую экономику торговых противоречий Штатов и Китая, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.27 мск стоимость июльских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 1,22%, до 68,59 доллара за баррель, стоимость июльских фьючерсов на WTI — на 1,23%, до 58,62 доллара.

В четверг котировки нефти упали на 4-5% на обострении экономических рисков и статистике запасов в США, которые, по данным минэнерго страны, за неделю по 17 мая запасы увеличились на 4,7 миллиона баррелей, до 476,8 миллиона. Аналитики же, напротив, ожидали снижения показателя — на 0,6 миллиона баррелей. Вместе с этим ведомство сообщило о росте добычи и увеличении запасов нефтепродуктов.

Усилило давление на стоимость нефти настроение ухода от риска на фондовых рынках из-за опасений по поводу торгового конфликта США и Китая, что усилило у инвесторов тревогу за перспективы мирового экономического роста. Ранее в мае США внесли китайскую компанию Huawei в "черный список", что перекрывает ей путь к покупке компонентов и технологий американских производителей. На этом фоне биржи США закрылись в четверг снижением на 1,1-1,6%, Европы — на 1,4-1,8%.

Как отметил Международный валютный фонд (МВФ) в своем исследовании, опубликованном в четверг, напряженность в торговых отношениях между двумя странами негативно сказывается на потребителях и производителях не только в этих странах.

Поддерживают коррекционное удорожание нефти риски поставок, связанные с продолжающимся конфликтом Штатов и Ирана, а также с санкциями США против Венесуэлы и Ирана. "Многочисленные риски поставок сохраняются, поскольку напряженность между Ираном и США, которая может подорвать экспорт, сохраняется", — приводит агентство Рейтер мнение аналитиков банка ANZ.