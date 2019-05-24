МОСКВА, 24 мая — ПРАЙМ. Курс доллара к основным мировым валютам в пятницу утром умеренно колеблется после того, как американская валюта оказалась под давлением из-за слабой макростатистики в США и снижения доходности американских казначейских бумаг, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.32 мск курс евро к доллару рос до 1,1182 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,118 доллара за евро, курс доллара к иене поднимался до 109,62 иены со 109,59 иены за доллар. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) рос на 0,01%, до 97,86 пункта.

Доходность 10-летних казначейских облигаций в четверг опускалась до минимального уровня в 2,292% по сравнению с 2,38% в среду. Доходность падает по мере роста стоимости облигаций, которые инвесторы предпочитали как более надежный актив на фоне глобальных рисков, а более низкая доходность госбумаг делает доллар менее привлекательным для инвесторов.

Среди других негативных для доллара факторов в четверг оказалась и статистика рынка недвижимости США. Продажи новых домов в стране в апреле упали на 6,9% по сравнению с пересмотренным показателем марта — до 673 тысяч, и это снижение оказалось самым значительным с декабря 2017 года.

Кроме того, иена укрепилась к доллару в четверг почти на 0,7% из-за глобальных торговых рисков после включения Вашингтоном в "черный список" китайской компании Huawei, что вызвало у инвесторов опасения за перспективы мирового экономического роста.

"Уход от риска на мировых рынках, вызванный усилением торговых противоречий США и КНР, привел к укреплению иены. Рынки учитывают потенциальное негативное влияние на экономику США и американские фондовые рынки", — рассказал агентству Рейтер старший рыночный стратег Mizuho Securities Масафуми Ямамото (Masafumi Yamamoto).