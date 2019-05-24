МОСКВА, 24 мая — ПРАЙМ. Рубль с утра на фоне дорожающей нефти корректируется вверх к доллару и евро после ощутимого снижения накануне.

Курс доллара расчетами "завтра" на 10.14 мск снижался на 22 копейки, до 64,63 рубля, курс евро — на 15 копеек, до 72,37 рубля, следует из данных Московской биржи.

Стоимость нефти утром повышается на 0,9%, до 68,38 доллара за баррель по марке Brent.

Курс доллара расчетами "завтра" по итогам валютных торгов четверга вырос на 47 копеек, до 64,86 рубля, евро — на 70 копеек, до 72,52 рубля, также следует из данных Московской биржи.