МОСКВА, 24 мая — ПРАЙМ. Курс российской валюты днем в пятницу повышается против доллара и евро на фоне отскока рынка нефти вверх – к 68,5 доллара за баррель сорта Brent.

Пик налогового периода мая и традиционный в связи с этим рост спроса на рублевую ликвидность поддерживает курс рубля.

Курс доллара расчетами "завтра" на 14.38 мск снижался на 30 копеек, до 64,56 рубля, курс евро — на 33 копейки, до 72,19 рубля.

РУССКИЕ ГОРКИ

Рубль в пятницу растёт против доллара и евро, корректируясь после ощутимого снижения накануне — в район 65 рублей портив доллара и 72,5 к евро.

Нефтяные котировки сегодня поддерживают курс рубля. Нефть корректируется вверх после провала накануне более чем на 5%. Поддержка в пятницу приходит от риска поставок, связанных с продолжающимся конфликтом между США и Ираном, а также с санкциями США против Венесуэлы и Ирана.

Рубль сохраняет устойчивость на фоне пика налогового периода мая, а также высокого спроса на рублевую ликвидность благодаря сохраняющемуся carry trade в пользу рубля.

В итоге доллар и евро снижались днем против рубля на 0,4% каждый. Рублевая цена нефти поднялась к отметке 4,45 тысячи рублей за баррель сорта Brent.

ПРОГНОЗЫ

В пятницу рубль отыграл часть потерь, понесенных на фоне падения цен на нефть, благодаря частичному восстановлению аппетита к рисковым активам и восстановлению котировок нефти, рассуждает Николай Ребенок из компании "НПФ Согласие".

"Дальнейшая эскалация торгового конфликта между США и Китаем способна привести к замедлению мировой экономики, снижению спроса на энергоресурсы и как следствие оказать существенное давление на развивающиеся рынки. Таким образом, среднесрочным фактором давления на рубль является снижение аппетита к риску и увеличение оттока капитала. В начале следующей недели, в отсутствие новой информации в части санкционного вопроса, пару доллар/рубль увидим в диапазоне 64,50-65,50", — оценил он.

Вчерашнее курсовое движение – это не начало тренда на ослабление рубля, напротив, считает Евгений Кошелев из Росбанка.

"Уже сегодня цены на нефть приостановили падение, а пара USD/RUB приблизилась к отметке 64,5. Кроме того, фундаментальный интерес инвесторов к российским активам сохраняется на ожиданиях смягчения монетарной политики. При этом сегодня мы можем вновь увидеть интенсивные продажи выручки экспортерами перед крупными налоговыми выплатами в понедельник. По нашему мнению, рубль имеет все шансы продолжить диапазонную торговлю в краткосрочной перспективе", — сказал он.